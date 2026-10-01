Marcha de la Confech: ¿cuáles serán los cortes de tránsito y horarios en Santiago?

A raíz del Presupuesto 2027, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó una marcha para este jueves 1 de octubre. Durante el día se darán una serie de cortes de tránsito en el centro de la capital, al igual que en otras ciudades del territorio.

En el caso de Santiago, los desvíos comenzarán a las 10:00 de la mañana. Carabineros llamaron a preferir rutas alternativas, considerar el tiempo para los traslados y preferir transporte público. Recordemos que, para el caso de la Región Metropolitana, la movilización de la Confech está convocada en el Metro Baquedano, Santiago, a las 10:30.

Para los vehículos particulares que vayan desde la Alameda al oriente, deben desviarse hacia Blanco Encalada – Av. Matta. Mientras que los que van al poniente tendrán que tomar Salvador hacia Bilbao, luego a Ejército y posteriormente a Blanco Encalada.

Respecto a aquellos que tomen transporte público, detallaron que los buses que van hacia oriente tendrán que desviarse por Blanco Encalada-Avenida Matta. Mientras que los que van en dirección poniente se desviarán por Puente del Arzobispo, Bellavista, Artesanos y Balmaceda.