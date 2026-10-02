Quiroz apunta a irregularidades de la gratuidad universitaria: “Esa viveza la vamos a ir eliminando”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno comenzará a cruzar y chequear información de los beneficiarios de la gratuidad universitaria para detectar eventuales irregularidades en el acceso al beneficio, apuntando particularmente a quienes podrían estar omitiendo parte de sus ingresos familiares.

En entrevista con Radio Infinita, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que existen datos sobre la composición de los hogares de quienes reciben gratuidad que, a juicio del Ejecutivo, requieren ser revisados.

“Hay una desproporción en la gente que está en la gratuidad con hogares sin padre. Por algún motivo, una gran proporción tiene hogares sin padre, en la población (general) hay un 50% y aquí hay mucho más”, afirmó.

Quiroz puso como ejemplo los casos de beneficiarios que declaran vivir sin otras personas en sus hogares. “De hecho, hay 80.000 beneficiarios que declaran vivir solos. A nosotros nos parece que, por lo menos, es sospechoso, digamos, y hay que mirarlo, porque algunas de esas personas que viven solas, a lo mejor efectivamente viven solas y tienen que trabajar para mantenerse, eso es una realidad que ocurre”, sostuvo.

El ministro planteó que existen otros casos que podrían corresponder a personas que no informan que viven con sus padres para evitar que los ingresos de estos sean considerados al momento de determinar si cumplen con los requisitos para recibir el beneficio.

“Hay otros u otras que a lo mejor no declaran que viven con sus padres; se buscan un pariente a lo mejor menos afortunado para no revelar el ingreso familiar”, señaló.

Frente a esos antecedentes, Quiroz aseguró que el Ejecutivo avanzará en el cruce y revisión de datos para corroborar que la gratuidad universitaria sea recibida por quienes efectivamente cumplen con las condiciones establecidas.

De todos modos, el titular de Hacienda descartó que el proceso corresponda a una “caza de brujas” y aseguró que las fiscalizaciones no implicarán poner en riesgo el beneficio de quienes cumplen con los requisitos.

“No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, no es un big bang, pero es un mejoramiento continuo y es un llamado también a las personas hoy día; aprovecho de hacerlo acá, las personas que califican, tienen la real necesidad, estén tranquilas, ese beneficio va a seguir siendo entregado porque nos lo obliga la ley”, afirmó.

Quiroz cerró sus declaraciones apuntando directamente a quienes eventualmente hayan recurrido a mecanismos para obtener la gratuidad pese a no cumplir con las condiciones.

“Pero las personas, que existen en Chile, el chileno vivo, lo conocemos; es parte de nuestra cultura, la viveza del chileno. Esa viveza, les quiero decir que la vamos a ir chequeando, controlando y, eventualmente, eliminando”, concluyó.