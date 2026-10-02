La autocrítica parcial de Quiroz: frase sobre parafina “no fue la mejor” pero “datos son los datos”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que “no fue la mejor” su frase sobre que “nadie consume parafina” en esta época del año, luego de que sus declaraciones generaran críticas incluso dentro del oficialismo. Sin embargo, el economista defendió el argumento que buscaba plantear: “Los datos son los datos”.

La polémica surgió luego de que Enap informara durante la tarde del miércoles que el kerosene —conocido habitualmente como parafina— subiría $281,8 por litro desde este jueves. El reporte también contempló incrementos de $39,4 por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos y de $95 por litro para el diésel.

Se trata de la quinta alza consecutiva de los combustibles en Chile. En el caso de la parafina, el incremento se produjo luego de que el Gobierno mantuviera contenido su precio desde abril para moderar los efectos del denominado “bencinazo”.

Al explicar el descongelamiento del precio, Quiroz apuntó a la estacionalidad del consumo del combustible. “Hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas, la verdad es que el consumo es mínimo. Ése es el motivo por el cual se descontinuó”, afirmó el ministro.

Sus palabras generaron cuestionamientos debido a que la parafina continúa utilizándose como fuente de calefacción en distintas zonas del país. Las críticas también llegaron desde Renovación Nacional, partido oficialista.

La presidenta de RN, Andrea Balladares, calificó las declaraciones como “desafortunadas” y puso el foco en las diferencias que existen entre Santiago y las regiones respecto del uso del combustible.

“Yo creo que fue una frase desafortunada. Obviamente, en este periodo de primavera y verano, probablemente se usa poco de calefacción, pero no es el contexto adecuado para decirlo así”, sostuvo.

“En mi caso, en la Región del Maule, usamos parafina y leña. Y cada región tiene su realidad… Probablemente Santiago tiene un uso más de electricidad”, agregó la senadora.

El jefe de bancada de los diputados de RN, Diego Schalper, también cuestionó las palabras de Quiroz y reveló que conversó directamente con él durante la mañana. “Conversé temprano con él. Yo creo que él es consciente de que esa frase fue desafortunada y espero que la corrija a la brevedad”, afirmó.

Según relató Schalper, le planteó al ministro que entendía que buscaba referirse a una disminución estacional del consumo, pero que la forma utilizada no transmitía correctamente esa idea. “En política uno no debe tener problemas en decir: ‘Mire, ayer no me expresé de la mejor forma, esto fue lo que quise decir’”, señaló.

Horas después, en conversación con Radio Infinita, Quiroz abordó nuevamente la controversia y reconoció el problema con sus palabras, aunque defendió las cifras detrás de su planteamiento.

“Creo que no fue la mejor, pero los datos son los datos. El 94% de la parafina se consume hasta septiembre y el resto del año, los otros seis meses, se consume solo un 1% por mes, aproximadamente promedio”, sostuvo.

El titular de Hacienda recordó además que continúa vigente el mecanismo estatal destinado a contener el precio del combustible. “Quiero recordar que el fondo de estabilización de precios de la parafina sigue funcionando, por lo que la parafina sigue teniendo un subsidio del orden de 280$/lt por litro”, explicó.

“Entonces la parafina ha subido, pero el Estado sigue haciendo un esfuerzo por contener esa alza”, concluyó.