“Uno no les puede decir nada”: Ministro Poduje sobre polémica por ciclismo en Cerro San Cristóbal

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, abordó los reclamos por las nuevas medidas y requisitos para ciclistas en el Cerro San Cristóbal, a lo cual indicó: “Si lo que tenemos acá son carreras clandestinas, es lo mismo. Pero pareciera ser que cuando tú hablas de carreras clandestinas en autos, no tienes problema, pero si lo dices en bicicleta, como que mucha gente salta, no sé por qué”.

Las medidas que partirán en diciembre obligan a los ciclistas a inscribirse para subir el cerro y portar un chaleco reflectante con código identificatorio. Sin embargo, esto causó polémicas y reclamos desde distintos sectores. A lo que el ministro defendió en T13 Radio que no pasará “nada raro” con las nuevas normativas, ya que el problema serían las rutas de descenso rápido porque son un peligro público. Además, reprocho que “hay gente a la que uno no le puede decir nada, es curioso eso (…) hay mucha piel sensible en algunos ciclistas”.

El Minvu anticipó a través de X las nuevas medidas, especificando que “esto permitirá que aquellos que infrinjan las normas reciban las sanciones correspondientes”. La regulación no afectará a los ciclistas, sino a quienes realizan descenso, según explicó el ministro. “El gran problema que tenemos son las rutas de descenso rápido que no son las asfaltadas, y estas rutas están, en algunos casos, autorizadas, y otras no lo están”, explicó. Además, agregó que “tenemos mucha gente que se tira cuesta abajo por el cerro y se va metiendo en cualquier parte”.

Desde los deportistas e incluso parlamentarios cuestionaron la medida. Es el caso del senador Sebastián Keitel (Evópoli), quien calificó de “vergonzoso” la limitación de espacios y posibilidades de deporte.

Sin embargo, el ministro Poduje enfatizó sobre el objetivo de las medidas que aplican a los que realizan descenso y rutas no autorizadas, pues explicó que eso significa un riesgo y asegura que hay quienes cortan árboles del cerro para hacer rampas. Aunque descartó que este último sea un delito porque “no son bosques nativos, pero nos cortan árboles, hacen caminos sin autorización, y se tiran, y algunos cobran. Hay negocio con esto. Entonces, nosotros dijimos, que como cualquier parque del mundo, tenemos que regular esta actividad y eso generó la polémica”.

Es entones que Poduje compara las carreras clandestinas de autos con las de ciclismo. Aseguró que estos son peligro público y que tienen 100 accidentes al año. “Esto afecta a los ciclistas que se llaman enduro, que son agrupaciones que bajan; algunos cruzan los caminos asfaltados. Ya tenemos un sistema operativo con Carabineros y tomador de velocidad. En el caso de las carreras clandestinas, ellos sí van a ser empadronados, porque cuesta mucho fiscalizarlos a ellos. Entonces, vamos a aumentar la cantidad de inspectores y, cuando descubramos una pista ilegal, que hay varias, los vamos a multar. Si sigue eso les vamos a impedir el acceso al parque por un tiempo”.