El calor extremo se intensifica en Sudamérica: Chile enfrenta otra cara de El Niño

Sudamérica enfrenta un episodio de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 47 °C en algunas zonas. Chile, en tanto, inicia la primavera bajo la influencia de un fenómeno de El Niño muy intenso, con pronósticos de mayores precipitaciones entre Coquimbo y Los Ríos.

Calor extremo en Sudamérica: El continente entra en la primavera con un episodio de calor que afecta a amplias zonas, especialmente Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina. Según Climate Central, algunas áreas podrían alcanzar hasta 47 °C , mientras más de la mitad de la población sudamericana estaría expuesta a temperaturas cuya probabilidad ha aumentado al menos cinco veces por el calentamiento provocado por actividades humanas.

El continente entra en la primavera con un episodio de calor que afecta a amplias zonas, especialmente Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina. Según Climate Central, algunas áreas podrían alcanzar hasta , mientras más de la mitad de la población sudamericana estaría expuesta a temperaturas cuya probabilidad ha aumentado al menos cinco veces por el calentamiento provocado por actividades humanas. El Niño se intensifica en el Pacífico: Chile queda fuera del principal foco de calor extremo, pero enfrenta el fortalecimiento de El Niño . El índice Niño 3.4 alcanzó +3,0 °C a mediados de septiembre, mientras la región Niño 1+2 acumula seis semanas con anomalías superiores a +4 °C y existen sectores bajo la superficie del Pacífico con anomalías superiores a 8 °C.

Chile queda fuera del principal foco de calor extremo, pero enfrenta el fortalecimiento de . El índice Niño 3.4 alcanzó a mediados de septiembre, mientras la región Niño 1+2 acumula seis semanas con anomalías superiores a y existen sectores bajo la superficie del Pacífico con anomalías superiores a 8 °C. El Niño y cambio climático son fenómenos distintos: El Niño no es responsable del cambio climático ni explica por sí solo el calor sudamericano . Se trata de un fenómeno natural que actualmente ocurre sobre un planeta más cálido debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que sus efectos se desarrollan sobre una temperatura de fondo más elevada.

El Niño . Se trata de un fenómeno natural que actualmente ocurre sobre un planeta más cálido debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que sus efectos se desarrollan sobre una temperatura de fondo más elevada. Primavera chilena tendrá lluvias y temperaturas diferenciadas: El pronóstico de la Dirección Meteorológica para septiembre-noviembre anticipa precipitaciones sobre lo normal entre Coquimbo y Los Ríos , mientras Aysén y Magallanes presentan una señal más seca. Las mínimas estarían sobre lo normal desde Arica y Parinacota hasta parte del Maule, y las máximas serían superiores a lo normal en el extremo norte y Coquimbo.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica para septiembre-noviembre anticipa , mientras Aysén y Magallanes presentan una señal más seca. Las mínimas estarían sobre lo normal desde Arica y Parinacota hasta parte del Maule, y las máximas serían superiores a lo normal en el extremo norte y Coquimbo. Chile enfrenta una señal climática propia dentro del escenario regional: El calor extremo de Bolivia, Paraguay y Argentina no se estaría desplazando simplemente hacia Chile. El país experimenta otra expresión del sistema climático regional, marcada por un Pacífico oriental extraordinariamente cálido, un El Niño de gran intensidad y condiciones diferenciadas de temperatura y precipitaciones. La OMM prevé que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia fines de 2026 y que persista hasta febrero de 2027. Revisa la nota completa en este link y la nueva edición de Juego Limpio. Inscríbete en el Newsletter Juego Limpio de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los avances en materia de energía renovable en Chile y el mundo.