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Kast responde a críticas por su english en la ONU: “Logro comunicarme, no era un inglés perfecto”
El Presidente respondió a las bromas y cuestionamientos por su intervención en inglés ante la ONU y emplazó al líder del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Es impresionante cuando uno sale al exterior, hable o no hable inglés bien, cómo reconocen a Chile”, afirmó.
Síntesis generada con OpenAI
José Antonio Kast abordó las críticas por su inglés durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU. “Logro comunicarme, no era un inglés perfecto”, reconoció y respondió a Mario Aguilar, quien había calificado su pronunciación como “champurreada”. El Mandatario destacó sus reuniones internacionales y aseguró que “Chile vuelve a estar presente”.Desarrollado por El Mostrador
- Kast reconoce que su inglés no fue perfecto: El Presidente José Antonio Kast respondió a las críticas y bromas por su intervención en inglés ante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, donde anunció la integración de Chile a la Alianza Internacional OceanEye para el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS). Admitió que “no era un inglés perfecto”, aunque sostuvo que logró comunicarse.
- Respuesta al presidente del Colegio de Profesores: Durante el Encuentro Nacional de Comercio 2026, Kast aludió directamente a Mario Aguilar Arévalo, quien había cuestionado públicamente su desempeño en inglés y recordó que el dirigente volvió a referirse al tema en redes sociales.
- Aguilar calificó de deficiente la intervención: El presidente del Colegio de Profesores describió el inglés utilizado por Kast como “champurreado, mal pronunciado” y con una lectura “errática, confusa”. Además, cuestionó que el Mandatario no tuviera, a su juicio, un dominio del idioma acorde con su formación y el cargo que desempeña.
- Críticas por representar a Chile en el extranjero: Aguilar sostuvo que la intervención de Kast no dejó bien posicionado al país y afirmó que el Presidente debería poner mayor atención a sus intervenciones internacionales. En su crítica, incluso señaló que “Ni Tarzán hablaba así”.
- Kast defiende los resultados de su agenda internacional: El Presidente respondió destacando las reuniones que sostuvo durante su visita a Nueva York, entre ellas con el Primer Ministro de Canadá, la Presidenta del Banco Mundial y otros mandatarios. Según Kast, esos encuentros demostraron el interés por regresar a Chile y reforzaron la idea de que “Chile vuelve a estar presente”.
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