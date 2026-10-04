Kast responde a críticas por su english en la ONU: “Logro comunicarme, no era un inglés perfecto”

Síntesis generada con OpenAI

José Antonio Kast abordó las críticas por su inglés durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU. “Logro comunicarme, no era un inglés perfecto”, reconoció y respondió a Mario Aguilar, quien había calificado su pronunciación como “champurreada”. El Mandatario destacó sus reuniones internacionales y aseguró que “Chile vuelve a estar presente”.

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