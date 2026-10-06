Caso SQM vuelve a tribunales: Corte revisa recursos que buscan anular absoluciones

El caso SQM vuelve este martes a los tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago revisará los recursos de nulidad presentados contra la sentencia que absolvió a parte de los acusados, en una audiencia que podría definir si uno de los procesos más extensos por financiamiento irregular de la política debe volver, al menos parcialmente, a juicio.

Los recursos fueron interpuestos por la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), aunque cada organismo cuestiona distintos aspectos de la sentencia.

El Ministerio Público busca que se repita el juicio respecto de siete acusados, mientras que el SII impugna las absoluciones relacionadas con delitos tributarios.

El CDE, en tanto, concentró su recurso en las absoluciones del exsenador y exministro Pablo Longueira y del exgerente general de SQM Patricio Contesse por los delitos de cohecho y soborno.

La defensa de Contesse estará a cargo del cuestionado abogado Samuel Donoso, quien deberá enfrentar ante la Corte los argumentos de los organismos que buscan dejar sin efecto parte del fallo absolutorio.

Uno de los principales reparos del CDE apunta a la fundamentación utilizada por el tribunal para arribar a sus conclusiones.

Entre los argumentos cuestionados se encuentra el razonamiento de la mayoría del tribunal respecto de la calidad de funcionario público de Longueira y la utilización de una cuenta personal de correo electrónico en sus comunicaciones con personeros de SQM.

El exabogado del CDE en el caso SQM Mauricio Daza cuestionó ese razonamiento luego de conocerse el recurso de nulidad.

“Obviamente, se trata no solamente de un argumento ridículo, sino también peligroso, porque se podría concluir que bastaría que un funcionario público se coloque de acuerdo con una persona para recibir un soborno a través de un correo electrónico no institucional, para que quedara impune”, sostuvo.

Daza también cuestionó que el paso del tiempo y la extensa duración de la causa fueran considerados al momento de sustentar las absoluciones. A su juicio, parte de las demoras registradas durante el proceso estuvieron relacionadas con actuaciones de las propias defensas.

Precisamente, uno de los puntos que deberá abordar la Corte de Apelaciones es si los cuestionamientos formulados respecto de la valoración de la prueba y la construcción argumentativa de la sentencia alcanzan la entidad necesaria para anular el fallo.

El abogado y académico de la Universidad Central Neftalí Carabantes explicó que uno de los objetivos del recurso presentado por el CDE es que se establezcan las deficiencias que, según el organismo, presenta la fundamentación de la sentencia.

“Y que se acredite la incompleta, errónea y contradictoria fundamentación del fallo, puesto que esto, en su opinión, afecta gravemente la coherencia interna y la logicidad de lo decidido”, señaló.

Durante la audiencia de este martes, la Corte deberá escuchar los argumentos de los recurrentes y las respectivas defensas antes de resolver el futuro de las impugnaciones.

Si alguno de los recursos es acogido en los términos solicitados, podría abrirse el camino para la realización de un nuevo juicio respecto de los acusados y delitos alcanzados por la nulidad.

En cambio, si las impugnaciones son rechazadas, se mantendrán las absoluciones dictadas por el tribunal oral, reduciendo significativamente las posibilidades de que esas decisiones puedan volver a ser revisadas en una nueva instancia.