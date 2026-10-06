Fiscalía confirmó que embajador de Chile en Israel figura en calidad de imputado en caso Audio

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, figura en calidad de imputado por eventuales irregularidades en nombramientos judiciales. La investigación deriva del caso Audio.

El embajador aún no tiene una imputación formal, pues la arista que lo involucra no ha sido formalizada ante un tribunal. Es por ello que se habla de que figura en calidad de imputado.

El abogado y diplomático apareció mencionado en la declaración que prestó el principal imputado del caso Audios, el abogado Luis Hermosilla, ante el Ministerio Público. En su testimonio del pasado 27 de agosto, afirmó que Zaliasnik tenía mayor acceso que él a ministros de la Corte. Adempas, sostuvo que él, Zaliasnik y el abogado Samuel Donoso conversaban sobre los candidatos idóneos para asumir cargos.

“Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema”, afirmó Hermosilla ante Perivancich y la fiscal Paola Castiglione.

Además, durante la declaración, se abordó un mensaje de Zaliasnik a Hermosilla en noviembre de 2022. En este se solicitaba ayuda para confirmar la prisión preventiva de un exdirectivo vinculado a una causa financiera. Tras ello, se discutió sobre conversaciones con ministros de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, Hermosilla aseguró no recordar si la gestión se llevó a cabo o no.