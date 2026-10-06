Caso Cerimedo: comisión investigadora convocó a Jara, Matthei y representantes de Google, Meta y X

La Comisión Espacial Investigadora (CEI) de la Cámara sobre el caso Cerimedo aprobó la nómina de invitados. Entre ellos se encuentran: Evelyn Matthei, Jeanette Jara, Camila Vallejo y representantes de Google, Meta y X.

La comisión busca incorporar testimonios sobre las denuncias de desinformación, antecedentes de las plataformas digitales y uso de herramientas de inteligencia artificial.

Por otro lado, la sesión estuvo marcada por la ausencia del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien había sido citado, pero comunicó que no asistiría por compromisos en la Región de Aysén. La comisión acordó volver a citar a Alvarado después de la semana distrital; según el presidente de la instancia, diputado José Carlos Meza (Rep), aseguró que el ministro estaría disponible para esta fecha luego de conversaciones.

La convocatoria de invitados fue organizada por parlamentarios. En el caso de Evelyn Matthei, fue propuesta por Hotuiti Teao (Ind. UDI) por los ataques denunciados durante la campaña presidencial de la excandidata. La experiencia de Matthei mostraría los riesgos de estas prácticas al ser blanco de bots y desinformación. “Yo sé que en esta comisión vamos a escuchar a ministros, ojalá exministros también, y a expertos que van a representar y nos van a hablar sobre plataformas digitales, bots, etcétera; pero yo creo que falta una voz indispensable. (…) Hoy fue ella. Mañana puede ser cualquier candidato, de cualquier sector. Lo que está en juego es la integridad de nuestras elecciones”, expresó la parlamentaria.

Por otro lado, la diputada Javiera Rodríguez (Rep.) solicitó la presencia de Camila Vallejo por su gestión en campañas. Además, propuso a la excandidata presidencial, Jeanette Jara, por sus denuncias sobre bots.

La expareja de Fernando Cerimedo también fue convocada para su testimonio, lo que podría recibirse bajo reserva. A ella se suman representantes de Google, Meta y X por ser considerados ejes centrales de la investigación. Estas fueron planteadas por el diputado Juan Santana (PS).

El parlamentario Gonzalo Winter solicitó la presencia de Carlos Schaerer, director de El Mercurio, y Mauricio Gallardo de La Segunda, por publicación de encuestas Numen y cuestionamientos por medición de 2020 de cara al plebiscito del primer proceso constituyente.

A la nómina se suman muchos otros nombres como Michelle Bordachar, directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI); el presidente del director de Codelco, Bernardo Fontaine, que lideró contrato de influencers sobre proceso constituyente; los periodistas Nicolás Sepúlveda, Matías Lorca, Patricio Góngora; Gonzalo de la Carrera y Enrique García, vinculados a encuesta Numen; y representantes de Asociación de AFP. A ellos se suman Ricardo Inaiman, que identifican como @Neuroc, e Ignacio Dülger.

Queda pendiente la coordinación de fechas y el contacto con las personas de la nómina. Sin embargo, cabe destacar que, aunque se aprobó los invitados a la comisión investigadora, la mayoría de estos no está obligado a asistir por no ejercer funciones públicas.