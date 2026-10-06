Pese a que Kast prometió seguridad: Presupuesto 2027 de Quiroz eliminó Plan Calles sin Violencia

El Presupuesto 2027 de la administración de José Antonio Kast eliminó la asignación presupuestaria al Plan Calles sin Violencia, diseñado por el gobierno de Gabriel Boric. En 2026, Calles sin Violencia requirió de 13.441 millones de pesos para funcionar al alero de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Para 2027, se eliminó.

Los montos presupuestados para este plan pasarán, en gran medida, al denominado Plan FOCO, que reemplazaría en la práctica a Calles sin Violencia. Así, FOCO pasaría desde 12.575 millones hasta 26.766 millones de pesos, lo que es un aumento del 112,8%.

Por si había alguna duda, no es que sean dos planes que ahora se complementen. De hecho, la partida explicita que “el Plan Calles sin Violencia se reemplaza por el Plan FOCO”. Inmediatamente, la exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, advirtió sobre los alcances de eliminar Calles sin Violencia.

“El Plan Calles Sin Violencia fue una parte central de la estrategia que permitió revertir el alza de homicidios”, dijo Tohá. En la misma línea, destacó las características de la iniciativa y reafirmó que “el nuevo presupuesto lo descontinúa. Las buenas políticas se deben reforzar, corregir y mejorar, no eliminarse”.

“Si el propósito no es cerrar el programa, sino sólo cambiarle el nombre, sería un caso muy pobre y mezquino de marketing político”, criticó.

La Subsecretaría de Seguridad Pública respondió vía redes sociales a la nota que publicó BioBioChile anunciando el final de Calles sin Violencia. “No hay recortes ni se termina el Plan Calles Sin Violencia: este fue reformulado y ahora se denomina Plan FOCO, manteniendo su financiamiento y continuidad para 2027. Hemos fortalecido su diseño y medición para enfrentar con mayor eficacia los delitos violentos que preocupan a la ciudadanía”, consignaron en su cuenta de X.