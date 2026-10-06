Presupuesto 2027 golpea a la Ley Cholito: Gobierno recorta en 86% programa de tenencia responsable

El Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente para el Gobierno de José Antonio Kast, esta vez en torno a una política de bienestar animal instalada desde hace casi una década. El proyecto presentado al Congreso contempla una reducción cercana al 86% de los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), considerado el pilar operativo de la Ley N° 21.020, conocida como Ley Cholito.

De acuerdo con el proyecto presupuestario, los fondos destinados al programa, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), pasarán de $3.634 millones asignados para 2026 a solo $514 millones durante 2027.

La disminución alcanza así aproximadamente $3.120 millones en un año y afecta los recursos utilizados para financiar acciones desarrolladas a nivel territorial por municipalidades y organizaciones de la sociedad civil.

Entre ellas se encuentran operativos de esterilización, vacunación y chipeo de animales de compañía, además de atención veterinaria primaria y campañas educativas relacionadas con la tenencia responsable.

El ajuste también alcanza al fondo concursable dirigido a entidades sin fines de lucro dedicadas a promover el cuidado animal.

Mientras durante este año dispone de hasta $630 millones, el proyecto de Presupuesto establece para 2027 un techo de $150 millones. Además, fija un máximo de 5% para los gastos administrativos de las organizaciones beneficiarias.

Ante los cuestionamientos generados por la magnitud de la reducción, la Subdere aseguró que la disminución de los recursos contemplados para el próximo año no implica detener las prestaciones que actualmente se encuentran en desarrollo.

“La inversión no se detiene. Hoy tenemos $3.000 millones en proyectos en ejecución, que van a seguir funcionando en las comunas durante 2027”, señalaron desde el organismo a The Clinic.

La repartición dependiente del Ministerio del Interior también justificó la decisión en la necesidad de revisar la efectividad que ha tenido el programa durante sus años de funcionamiento.

“En diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras”, argumentaron desde la Subdere.

En ese contexto, el organismo adelantó que durante 2027 se realizarán planes piloto de focalización y un estudio de impacto del programa. Al mismo tiempo, señaló que la discusión de los recursos continúa abierta durante la tramitación del Presupuesto en el Congreso.

La explicación del Ejecutivo, sin embargo, no evitó los cuestionamientos desde el Parlamento.

Diputados del Frente Amplio calificaron la reducción como un “gravísimo e inédito retroceso” y llamaron al Presidente José Antonio Kast a reconsiderar los recursos destinados al programa antes de que concluya la discusión presupuestaria.

Parlamentarios de distintas bancadas también adelantaron que buscarán revertir la disminución durante la tramitación de la Ley de Presupuestos y restituir fondos destinados a la atención veterinaria y al control poblacional de animales de compañía en los municipios.

La controversia suma así un nuevo foco a la discusión por los recortes contemplados en el primer Presupuesto del Gobierno de Kast, ahora sobre los recursos destinados a implementar territorialmente la Ley Cholito.