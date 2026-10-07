Albornoz por fin de Prodemu: “Lo que no puede hacer es disminuir programas con este propósito”

La exministra de la Mujer Laura Albornoz cuestionó la decisión contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 de terminar con el financiamiento de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y advirtió que la medida resulta contradictoria con los objetivos del Gobierno en materia de empleo y seguridad.

El proyecto contempla recursos para los gastos operacionales de Prodemu, incluidos personal, bienes y servicios, únicamente hasta el 31 de marzo de 2027, fecha después de la cual la fundación “debe cesar en su funcionamiento”.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Albornoz sostuvo que su rechazo a la medida responde principalmente al trabajo que la institución ha desarrollado con mujeres durante su trayectoria.

“Cuando hago la afirmación de que lamento esta decisión, tiene que ver particularmente con el hecho del rol que cumplió y sigue cumpliendo la Fundación Prodemu”, señaló.

Según la exministra, la institución ha trabajado con más de 1,8 millones de mujeres desde su creación, particularmente en materias relacionadas con capacitación e inserción laboral.

“En total, el Prodemu, a lo largo de estos años, ha acompañado a más de 1.820.000 mujeres de diferentes regiones del país en la capacitación para la habilitación laboral”, afirmó.

Albornoz agregó que la fundación ha alcanzado anualmente a entre 50 mil y 60 mil mujeres mediante sus procesos y programas de formación continua.

Para la exsecretaria de Estado, el impacto de este tipo de iniciativas no se limita a que las mujeres puedan acceder a un puesto de trabajo. A su juicio, avanzar en autonomía económica también tiene consecuencias en la prevención de la violencia.

“La autonomía económica de las mujeres logra muchos objetivos, no solamente lograr un empleo para una jefa de hogar o habilitarla para conseguir un empleo, sino que, además, se introducen dentro del currículum de la habilitación laboral políticas para enfrentar la violencia estructural de género”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, Albornoz vinculó el eventual término de Prodemu con uno de los principales objetivos declarados por el Ejecutivo: mejorar los indicadores de seguridad.

“Siendo la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, el principal delito de connotación pública, resulta súper contradictorio que, si nuestro propósito es combatir la delincuencia, la violencia y, en definitiva, mejorar las cifras de seguridad, nosotros estemos atacando un programa que justamente lo que hace es propender, prevenir la ocurrencia de violencia al interior de los hogares de nuestro país”, afirmó.

La exministra sostuvo que la discusión sobre seguridad no puede concentrarse exclusivamente en delitos como los portonazos o el narcotráfico y aseguró que las causas vinculadas con violencia intrafamiliar y de género registran cerca de 150 mil denuncias anuales.

“Dicho de otra forma, no son los portonazos, no lo estoy disminuyendo, no es solo el narcotráfico, el delito de mayor connotación pública, con cerca de 150 mil denuncias al año, son causas de violencia intrafamiliar, violencia de género”, señaló.

En ese contexto, Albornoz recordó la reciente muerte de un funcionario de Carabineros mientras atendía un procedimiento relacionado con violencia de género.

“De hecho, el cabo que acaba de fallecer, lamentablemente, y aprovecho de enviar las condolencias a su familia y a la institución, fue atendiendo una causa de violencia de género. Él recibió un llamado y fue a atender una causa y recibió un balazo y, lastimosamente, él falleció”, sostuvo.

La exministra resumió su cuestionamiento apuntando simultáneamente a los problemas de empleo y seguridad.

“Quien quiera atacar el desempleo, quien quiera atacar la seguridad, lo que no puede hacer es disminuir programas con este propósito que, por lo demás, han tenido, por distintas organizaciones no gubernamentales, de diferentes sectores políticos, buena evaluación a lo largo del tiempo”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que la ministra de la Mujer, Judith Marín, responsabilizara a la decisión adoptada por Irina Karamanos de sacar a Prodemu de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia y trasladar sus convenios a los ministerios por el deterioro financiero de la fundación.

Según Marín, ese cambio se realizó “sin previa consulta ni análisis” y desde entonces se generó “una situación deficitaria en materia presupuestaria”, con una deuda que actualmente se acercaría a los $3.000 millones.