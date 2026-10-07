Kast celebra aprobación de las RUF impulsadas por Boric tras tres años de tramitación

El Presidente José Antonio Kast celebró este miércoles el despacho de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), una iniciativa presentada en 2023 durante el Gobierno de Gabriel Boric, que completó su tramitación legislativa después de tres años de debate y múltiples discrepancias sobre las atribuciones de las policías y las Fuerzas Armadas.

El proyecto quedó en condiciones de ser promulgado como ley luego de que el Senado aprobara el informe de la comisión mixta por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Previamente, la Cámara de Diputados había respaldado el texto con 111 votos favorables.

El desenlace dejó una particular postal política: mientras el actual Ejecutivo reivindicó el avance como un respaldo a la labor policial, parlamentarios del Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA) y Partido Comunista (PC) rechazaron el texto definitivo de una iniciativa originada bajo la administración anterior.

Entre los votos contrarios estuvieron los socialistas Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro; los comunistas Claudia Pascual y Daniel Núñez, y los frenteamplistas Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez. El senador socialista Fidel Espinoza fue el único que se abstuvo.

Kast y Arrau celebran el despacho

Tras la votación, Kast valoró la aprobación y apuntó a los parlamentarios que rechazaron la iniciativa, insistiendo en la importancia de contar con herramientas legales para respaldar la actuación policial. “Cuidemos a nuestros carabineros, cuidemos a nuestras fuerzas policiales”, sostuvo el Mandatario.

En la misma línea, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, agradeció el respaldo parlamentario y destacó que la normativa elevará a rango legal las reglas que regulan el uso de la fuerza.

“Tras tres años de tramitación, gracias al compromiso de diputados y senadores, hemos logrado total despacho de una ley aprobada por una amplia mayoría”, señaló el secretario de Estado, quien pidió acelerar los trámites pendientes para su publicación.

Los reparos de la oposición

La principal controversia se concentró en el empleo de armamento letal y las garantías para la ciudadanía. El senador Juan Luis Castro (PS) anunció una reserva de constitucionalidad por las disposiciones sobre el uso de armas por parte de militares y la responsabilidad penal de los funcionarios policiales y castrenses.

A su vez, Beatriz Sánchez (FA) cuestionó la ausencia de una exigencia expresa de proporcionalidad en el texto definitivo, mientras Claudia Pascual (PC) criticó la eliminación de disposiciones específicas sobre prohibición de la tortura y protección de niños, niñas y adolescentes, materias que sus defensores consideran cubiertas por otras normas.

Frente a estos cuestionamientos, Arrau defendió el trabajo legislativo y manifestó su expectativa de que la reserva constitucional no prospere.

La normativa establece distintos niveles de intervención, desde la persuasión verbal y el control físico hasta el empleo de armas potencialmente letales en los supuestos establecidos por la ley. También regula la actuación militar en circunstancias específicas de orden público y protección de infraestructura crítica.

Con su despacho, las RUF se convierten en la segunda iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) en completar su tramitación legislativa, luego del proyecto que amplía de 12 a 24 horas el período de flagrancia.