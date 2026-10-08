Canciller evita aclarar si protestará contra Judd: “La integridad territorial no es transaccional”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó este jueves precisar si el Gobierno presentará una nota de protesta contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego de que el diplomático vinculara la cooperación de su país con la protección de los derechos chilenos sobre el estrecho de Magallanes.

Consultado por los criterios que utilizaría la Cancillería para adoptar una medida diplomática frente a las declaraciones del representante estadounidense, el secretario de Estado no entregó una definición y optó por reiterar la posición del Ejecutivo respecto de la soberanía nacional.

“Lo importante aquí respecto de este tema es volver a insistir en lo que hemos repetido muchas veces. El estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Eso es lo importante y eso es lo que nosotros hemos repetido una y otra vez”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por los dichos de Judd sobre la relación bilateral y las condiciones para mantener determinadas formas de cooperación estadounidense.

En una intervención ante empresarios, el embajador planteó que Chile puede mantener relaciones comerciales con China, pero también señaló que, para continuar recibiendo cooperación estadounidense en materias de seguridad, debe trabajar con Washington en asuntos considerados importantes para sus intereses nacionales.

Entre los ejemplos mencionados por el diplomático estuvo el apoyo de Estados Unidos para proteger los derechos de Chile sobre el estrecho de Magallanes, afirmación que provocó cuestionamientos respecto de los límites de esa cooperación y el respeto a la soberanía chilena.

Frente a esa controversia, Pérez Mackenna sostuvo que la integridad territorial del país no puede quedar sujeta a negociaciones.

“La integridad territorial no es transaccional, así que aquí lo que tenemos que tener presente es que Chile siempre va a defender su soberanía”, enfatizó.

Sin embargo, al ser consultado sobre eventuales medidas diplomáticas contra Judd, el canciller evitó anticipar una decisión.

“El resto de los temas tendremos que verlo a su debido momento, pero lo que yo quiero volver a repetir es lo que dije ayer, que son más de 200 años de independencia y estamos preparados para defender nuestra soberanía, y eso es lo que vamos a hacer”, sostuvo.

El ministro también fue interrogado sobre si la conversación que sostuvo anteriormente con el embajador estadounidense había resultado insuficiente para abordar sus intervenciones públicas.

La consulta hacía referencia a la citación realizada semanas atrás, cuando la Cancillería convocó a Judd a raíz de sus declaraciones sobre el estallido social chileno.

Pese a ese antecedente, Pérez Mackenna tampoco precisó si el Gobierno considera necesario adoptar una nueva medida formal frente a las declaraciones relacionadas con el estrecho de Magallanes.

“Le repito, yo creo que en este tema lo importante del planteamiento de la Cancillería es en términos de que nosotros estamos aquí para defender nuestra soberanía bajo todo punto de vista y bajo toda circunstancia. Eso es lo que quiero repetir una y otra vez”, respondió.

El secretario de Estado insistió en que la Cancillería debe pronunciarse cada vez que surjan cuestionamientos relacionados con la integridad territorial del país.

“Creo que es importante que cada vez que se presente alguna inquietud respecto a este tema, que la Cancillería salga al paso como lo hemos hecho hasta ahora”, señaló.