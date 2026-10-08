Aldo Cassinelli: Bachelet “es el liderazgo que logra aglutinar” a la izquierda y centroizquierda

El cientista político Aldo Cassinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma y profesor de Carver University de Estados Unidos, abordó la posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a competir por la Presidencia de la República y sostuvo que la exmandataria mantiene un liderazgo capaz de reunir a los distintos sectores de la izquierda y la centroizquierda.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el académico analizó las recientes declaraciones de Bachelet, quien abrió la puerta a una eventual tercera candidatura presidencial al responder “yo creo que sí, yo creo que sí” cuando fue consultada sobre la posibilidad de regresar a La Moneda.

Para Cassinelli, la reaparición de la expresidenta en el debate político nacional no resulta sorpresiva, considerando el papel que ha desempeñado durante las últimas décadas.

“Ella es un actor relevante de la política chilena. O sea, qué duda cabe que sobre ella o alrededor de ella todo un sector político en Chile gira”, afirmó.

En esa línea, el cientista político sostuvo que el retiro de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas no debía interpretarse como el término de su participación en la política nacional.

“Pretender, como ella misma lo dijo antes, pretender que ella se va a jubilar, que se va a ir para la casa, que va a estar en un segundo plano o tercer plano oculta, es iluso”, señaló.

El académico identificó además un segundo elemento que, a su juicio, explica la relevancia que mantiene Bachelet dentro de su sector: la ausencia de figuras políticas suficientemente consolidadas para ejercer un liderazgo transversal.

“La izquierda en general, como gran sector político, si bien tiene muchos liderazgos emergentes, no tiene liderazgos consolidados”, sostuvo.

Según Cassinelli, esa situación permite que la sola presencia de la expresidenta tenga un efecto de convocatoria entre las distintas fuerzas políticas del sector.

“Y eso hace que su presencia, per se, sea una presencia, sea un liderazgo que convoca”, agregó.

El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma también destacó la capacidad de Bachelet para reunir a sectores que mantienen diferencias políticas e ideológicas dentro de la izquierda y la centroizquierda.

“Da la impresión que es la o el liderazgo que logra aglutinar a los distintos sectores, a las distintas facciones o grupos de la izquierda, desde la izquierda progresista hasta la izquierda más moderada o conservadora o socialdemocracia, como se denominó en su minuto”, explicó.

Cassinelli precisó que esta interpretación corresponde a su análisis del escenario político y reconoció que la capacidad de articulación de la exmandataria puede ser objeto de distintas lecturas.

Sin embargo, planteó que su trayectoria, el reconocimiento que mantiene dentro del sector y la ausencia de otros liderazgos consolidados permiten comprender por qué su regreso adquiere relevancia en la discusión política.

El académico distinguió, no obstante, entre asumir un papel de conducción política y convertirse efectivamente en candidata presidencial.

“No estoy diciendo que vaya a ser la próxima candidata presidencial, pero que sí asuma el liderazgo del sector de manera absolutamente natural”, afirmó.