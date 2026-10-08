Quiroz por IPC de septiembre: “La inflación es una responsabilidad del Banco Central”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reaccionó este jueves a las cifras de inflación de septiembre y sostuvo que el control del Índice de Precios al Consumidor (IPC) corresponde al Banco Central, luego de que el indicador registrara un aumento mensual de 0,4% y acumulara una variación de 4,1% en doce meses.

Las declaraciones fueron realizadas durante un seminario de la Unión Social de Empresarios Cristianos, donde el secretario de Estado abordó el resultado informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y las perspectivas inflacionarias para el cierre de 2026.

“La inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central”, afirmó Quiroz.

El titular de Hacienda expresó su expectativa de que el ritmo de aumento de los precios comience a moderarse y planteó la necesidad de adoptar las decisiones monetarias correspondientes para controlar la inflación.

“Me gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”, sostuvo.

Consultado por la proyección de inflación de 3,8% para este año contemplada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el ministro reconoció que alcanzar esa cifra representa un desafío, aunque no descartó una desaceleración durante los próximos meses.

“Está desafiante, pero pensamos que puede haber un ajuste, una desaceleración del crecimiento de precios. Vamos a ver las variables”, señaló.

Las declaraciones de Quiroz se produjeron después de que el INE informara que el IPC de septiembre registró una variación mensual de 0,4%, acumulando un incremento de 4,0% en lo que va de 2026 y de 4,1% en doce meses.

El resultado se ubicó levemente por debajo de las expectativas de los analistas, quienes anticipaban un aumento de 0,5%, considerando factores como el mayor gasto asociado a las Fiestas Patrias y el comportamiento de los precios de los combustibles.

Según el organismo estadístico, ocho de las trece divisiones que integran la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante septiembre, cuatro presentaron incidencias negativas y una no tuvo variación.

Entre las principales alzas destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento mensual de 0,6%, y transporte, que registró una subida de 0,9%.

En el caso de los alimentos, nueve de las quince clases que integran la división anotaron aumentos. Las mayores variaciones correspondieron a hortalizas, legumbres y tubérculos, cuyos precios subieron 4,1%, y frutas y frutos secos, con un incremento de 3,1%.

La división de transporte, en tanto, presentó alzas en siete de sus once clases. Entre ellas destacó el aumento de 3,7% en los combustibles para vehículos personales, seguido por el transporte de pasajeros por carretera, que registró una variación de 2,9%.

En contraste, la división de seguros y servicios financieros presentó una disminución mensual de 5,9%, explicada por la caída de 7,7% en la clase de seguros.

El resultado de septiembre también tendrá efectos sobre la Unidad de Fomento (UF), cuyo valor aumentará $164 y llegará a $41.295 el próximo 9 de noviembre.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, también se refirió a los datos publicados por el INE y advirtió que el resultado confirma la persistencia de presiones inflacionarias en la economía chilena.

La autoridad sostuvo que no corresponde “relajar el tranco” en los esfuerzos para contener el aumento de los precios.

Mas atribuyó parte de las presiones inflacionarias al comportamiento del consumo durante las Fiestas Patrias y a factores externos que han elevado los costos de los combustibles.

Las cifras de septiembre mantienen la inflación anual por encima del 4%, mientras el Gobierno espera una moderación de los precios que permita acercarse a la proyección de 3,8% para el cierre de 2026 planteada por la Dipres.