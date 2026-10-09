Contraloría iniciará sumario por entrega irregular de cédulas de identidad a extranjeros

Contraloría Regional de O’Higgins realizó una investigación de la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) donde detectó irregularidades en la tramitación de cédulas de identidad a extranjeros.

La investigación se centró en los trámites de la oficina de Nancagua entre noviembre de 2021 y diciembre de 2020. La raíz del examen se da por antecedentes judiciales vinculados de una red fraudulenta para obtener cédulas de identidad para extranjeros. El estudio abarcó 50 de los 136 documentos entregados.

Se confirmó que la entonces oficial civil adjunto de dicha oficina tramitó y otorgó estos documentos aun cuando las solicitudes no eran válidas, ya sea porque la documentación era de otra persona o por falta de verificación de autenticidad.

Además, se confirmó la falta de controles para validar la documentación migratoria presentada por extranjeros. Por otra parte, también se constató que investigaciones disciplinarias del propio servicio habían finalizado sin determinar responsabilidades, pese a encontrar hallazgos.

La Contraloría General instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados. Además, se remitirá una copia de este informe final con los antecedentes al Ministerio Público.