Joyvio buscará llevar a juicio a Isidoro Quiroga pese a decisión de la Fiscalía de no perseverar

Joyvio, controlador de Australis Seafoods, buscará llevar a juicio oral a Isidoro Quiroga y exejecutivos de la salmonera pese a la decisión de la Fiscalía de no perseverar. Tras el rechazo del 4° Juzgado de Garantía de Santiago a reabrir la investigación, la compañía solicitó una audiencia para discutir el forzamiento de la acusación, fijada para el 15 de marzo de 2027.

Este mecanismo permite al querellante solicitar autorización judicial para sostener una acusación y llevar la causa a juicio oral, aunque el Ministerio Público haya decidido no continuar con la persecución penal. Joyvio sostiene que cuenta con antecedentes suficientes para hacerlo.

El fiscal Juan Pablo Araya comunicó este viernes 9 de octubre la decisión de no perseverar, tras tres años y medio de investigación, por considerar que no existen antecedentes que justifiquen llevar la causa a juicio. La jueza Paulina Moya rechazó las diligencias solicitadas para reabrirla.

La apuesta de Joyvio

El abogado querellante, César Ramos, explicó que la reapertura buscaba completar peritajes sobre perjuicios económicos y un análisis criminalístico de correos electrónicos. Según señaló, el tribunal consideró que existían dificultades técnicas que impedían justificar esas diligencias en esta etapa.

“Evidentemente, no vamos a contar con el resultado de esas diligencias, pero eso no significa que para nosotros el caso esté terminado”, afirmó. Ramos aseguró que disponen de pruebas que, a juicio de la parte querellante, acreditan los delitos de estafa y administración desleal.

Joyvio también sostuvo que el término de las medidas cautelares es una consecuencia procesal de la decisión fiscal, y no una sentencia absolutoria ni un pronunciamiento que descarte los hechos denunciados.

Desde Asesorías e Inversiones Benjamín valoraron la resolución: “Estamos muy contentos y conformes”. En un comunicado sostuvieron que la evidencia descarta engaño o fraude en la venta y que el tribunal arbitral concluyó unánimemente que los compradores no fueron engañados y contaron con amplia información.

Una disputa millonaria

El conflicto se remonta a 2019, cuando Joyvio pagó US$920 millones por Australis a Quiroga. Como informó El Mostrador en julio, la disputa se extendió a tribunales de Nueva York, Florida, Delaware e Inglaterra, además de las acciones civiles y penales en Chile.

En la arista arbitral, un fallo había ordenado, por dos votos contra uno, que Quiroga pagara US$300 millones por un ajuste de precio vinculado a nuevos estándares ambientales posteriores a la venta. Sin embargo, la Corte de Apelaciones anuló ese laudo, lo que llevó a Joyvio a retirar acciones en Estados Unidos destinadas a obtener información bancaria y ejecutar la sentencia.

El reportaje estimó en US$48,5 millones los desembolsos de ambas partes hasta julio, sobre la base de cálculos de cinco expertos consultados. Se trata de una estimación, no de un balance contable acreditado.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.