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Es el tercer incidente en el rubro en menos de un mes: Un muerto deja accidente minero en Illapel PAÍS Cedida

Es el tercer incidente en el rubro en menos de un mes: Un muerto deja accidente minero en Illapel

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El accidente en Illapel ocurre luego de una serie de accidentes mortales que han afectado a la minería chilena en el último mes. El 23 de septiembre, un obrero falleció en la minera Escondida, al sureste de Antofagasta, mientras que el 1 de octubre otro minero falleció en Radomiro Tomic de Calama.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un trabajador minero de 66 años falleció la mañana de este martes 13 en un accidente ocurrido en la planta de procesamiento de minerales Nueva California, ubicada en Aucó, comuna de Illapel, región de Coquimbo. Según antecedentes preliminares, cerca de las 9:30 horas, mientras un grupo de obreros trabajaba en una máquina chancadora, la víctima perdió el equilibrio y cayó al interior del equipo, muriendo en el lugar. Las causas del accidente están siendo investigadas.
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Un obrero de 66 años falleció durante la mañana de este martes 13 en un grave accidente minero en la comuna de Illapel, en la región de Coquimbo.

Según los antecedentes preliminares, el incidente ocurrió en la planta de procesamiento de minerales Nueva California en la localidad de Aucó, al noreste de la cabecera comunal, a cerca de 300 kilómetros de Santiago.

Cerca de las 9:30 horas, un grupo de obreros realizaba trabajos en una máquina de chancado, que reduce el tamaño de las piedras mediante una molienda.

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Por causas que son motivo de investigación aún, el minero, identificado con las iniciales R.A.B.Á., perdió el equilibrio y cayó al interior del sistema, falleciendo en el lugar. El procedimiento de investigación se encuentra en desarrollo.

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