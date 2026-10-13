Es el tercer incidente en el rubro en menos de un mes: Un muerto deja accidente minero en Illapel
El accidente en Illapel ocurre luego de una serie de accidentes mortales que han afectado a la minería chilena en el último mes. El 23 de septiembre, un obrero falleció en la minera Escondida, al sureste de Antofagasta, mientras que el 1 de octubre otro minero falleció en Radomiro Tomic de Calama.
Un obrero de 66 años falleció durante la mañana de este martes 13 en un grave accidente minero en la comuna de Illapel, en la región de Coquimbo.
Según los antecedentes preliminares, el incidente ocurrió en la planta de procesamiento de minerales Nueva California en la localidad de Aucó, al noreste de la cabecera comunal, a cerca de 300 kilómetros de Santiago.
Cerca de las 9:30 horas, un grupo de obreros realizaba trabajos en una máquina de chancado, que reduce el tamaño de las piedras mediante una molienda.
Por causas que son motivo de investigación aún, el minero, identificado con las iniciales R.A.B.Á., perdió el equilibrio y cayó al interior del sistema, falleciendo en el lugar. El procedimiento de investigación se encuentra en desarrollo.
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