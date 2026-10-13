Fiscalía citará a autoridades en investigación por responsabilidades tras aluvión de Las Condes

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que citará a las autoridades competentes como parte de la investigación para indagar responsabilidades penales tras aluvión en San Carlos de Apoquindo en Las Condes.

La investigación liderada por el fiscal adjunto Manuel Zará junto al fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, indaga cuasidelito de lesiones. Ya que, según las cifras oficiales, seis personas resultaron heridas y más de 2000 viviendas sufrieron daños.

“Estamos en las primeras etapas de la investigación, pero evidentemente puede encuadrarse en cuasidelitos de lesiones por los antecedentes que manejamos hasta el momento. Ese sería el marco punitivo por el cual estaríamos investigando en este preciso momento, sin perjuicio de que, al existir mayores antecedentes, pudiesen concurrir otro tipo de delitos”, indicó en conversación con Cooperativa.

Recordemos que fue el pasado viernes, un día después del incidente, que el Ministerio Público anunció el inicio de las diligencias. A lo que desde Fiscalía han buscado determinar qué organismos y autoridades tenían la obligación de anticiparse al riesgo y qué acciones adoptaron tras recibir la información.

“Queremos saber a quién llegó formalmente esta prevención, este aviso, y qué fue lo que se hizo con esta información (…) Tenemos que determinar si existió una infracción del deber por parte de las autoridades de ejecutar obras que hubiesen mitigado un evento que, si bien es imposible de evitar, es posible de prever”, indicó el fiscal Zará.

En el marco de la investigación, también se harán etapas de peritajes técnicos, por ejemplo, para determinar si las alertan hubiesen sido efectivas, además de saber si la construcción de piscinas de decantación servirian como medida para mitigar parte de los daños. Se suma también la revisión de la advertencia emitida por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en febrero.