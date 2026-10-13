U. de Chile capacita a 194 carabineros en derechos humanos para atender a grupos vulnerables

Un total de 194 funcionarios y funcionarias de Carabineros, pertenecientes a 62 comisarías de la Región Metropolitana, completaron un programa de formación en derechos humanos dirigido a fortalecer sus conocimientos y capacidades para la atención de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, denominada “Capacitación para la formación a Carabineros de Chile en Derechos Humanos de Grupos Vulnerables”, fue impulsada por el Gobierno de Santiago e impartida por académicos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El programa se desarrolló entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026, con el objetivo de entregar conocimientos teóricos y prácticos sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su aplicación en el ordenamiento jurídico chileno, especialmente en el ejercicio de las funciones policiales.

La ceremonia de cierre se realizó el viernes 9 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, ubicada en Pío Nono, y contó con la participación de autoridades universitarias, representantes de Carabineros y del Gobierno Regional Metropolitano.

La actividad fue encabezada por la decana subrogante de la Facultad de Derecho, Flavia Carbonell, junto a la directora de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, general Mitza González, y el jefe de la Unidad de Gestión Estratégica de Proyectos de Seguridad, Datos y Comunidad del Departamento de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, Víctor Blanco.

También participaron el director del Centro de Derechos Humanos, Salvador Millaleo; la directora de Extensión, Astrid Schudeck; y la coordinadora del programa, Claudia Iriarte.

Durante la ceremonia, 48 funcionarios y funcionarias que participaron en las distintas versiones de la capacitación recibieron sus diplomas de certificación por haber completado íntegramente el proceso formativo.

En su intervención, la decana subrogante destacó la importancia de que el personal policial cuente con herramientas para reconocer y proteger los derechos de las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Al respecto, explicó que “se trata de personas cuyos derechos corren mayor riesgo de ser vulnerados y deberían gozar de una protección especial: personas con recursos limitados, hogares encabezados por mujeres, minorías étnicas, poblaciones desplazadas y migrantes, mujeres, niños y niñas, ancianos, personas que viven alejadas de los servicios, con discapacidad y las disidencias sexuales, entre otros casos de personas en situación de vulnerabilidad”.

Carbonell agregó que el programa “busca garantizar que, mediante una enseñanza y un aprendizaje se entregue a todos las herramientas para entender, promover y defender los derechos humanos de manera que estos derechos queden asegurados para las generaciones presentes y futuras”.

Por su parte, la general Mitza González valoró la participación de funcionarios de distintas unidades policiales y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

“Como Dirección de Derechos Humanos y como Carabineros estamos muy contentos, ya que casi 200 carabineros se han graduado en el programa de derechos humanos”, señaló.

La autoridad policial destacó que se trata de una formación “aplicable a algo muy importante para nosotros como son los grupos vulnerables”.

Asimismo, subrayó la importancia de la capacitación permanente para el desempeño de las funciones institucionales y la atención de la ciudadanía.

Desde el Gobierno Regional, Víctor Blanco destacó que la iniciativa forma parte de una estrategia de seguridad que contempla no solo recursos materiales, sino también formación especializada para quienes participan directamente en los procedimientos policiales.

“Para el Gobierno Regional de Santiago ha sido un orgullo participar en este programa de formación, porque entendemos que la seguridad es multifactorial, por lo que no solo basta con invertir en tecnología y equipamiento sino también es necesario hacerlo en conocimiento, y eso es lo que hicimos aquí”, afirmó.

El representante del Gobierno de Santiago agregó que “innovamos conjuntamente con la Facultad de Derecho y con Carabineros de Chile en un trabajo que tuvo la finalidad de formar en criterios, porque si tenemos carabineros mejor preparados, con mayor conocimiento, mejoramos los procedimientos policiales y construimos una sociedad mejor”.

La capacitación contemplaba originalmente cinco cursos. Sin embargo, debido a la demanda de funcionarios interesados, se incorporó una sexta edición, lo que permitió ampliar la cobertura hasta alcanzar a 194 participantes.

Los funcionarios capacitados se desempeñan tanto en comisarías tradicionales como en unidades especializadas que mantienen contacto directo con personas en situación de vulnerabilidad.

Entre estas últimas se encuentran la Comisaría de Delitos Sexuales, la Comisaría de Familia e Infancia y las salas de Violencia Intrafamiliar (VIF).

La formación también incluyó a personal encargado de los servicios telefónicos 147, de atención a niños, niñas y adolescentes, y 149, de orientación a mujeres, con el propósito de fortalecer sus competencias para abordar situaciones que requieren atención especializada.

El programa forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno de Santiago, que incorpora la capacitación y la adquisición de conocimientos como componentes de su trabajo con las instituciones encargadas de la seguridad pública.