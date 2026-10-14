En la antesala del concierto de BTS: Ministro reveló que temporal provocó daños en Estadio Nacional

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, detalló que el Parque Estadio Nacional sufrió afectaciones fruto del inusual sistema frontal que azotó Santiago este martes 13.

En conversación con BioBioChile, el jefe de la cartera aseveró que todos los recintos deportivos del estadio sufrieron daños.

“Los principales son el centro de raqueta, el polideportivo y el centro de deportes de combate. También hay otros recintos que han sufrido algunos temas que son menores en comparación con los tres que le acabo de nombrar: el centro acuático Kristel Kobrich, el centro de entrenamiento paralímpico”, dijo Riveros.

“Estamos trabajando para que se puedan habilitar lo antes posible. Ya en los próximos días van a poder seguir funcionando, y en los tres que mencioné en situación más crítica, ya se está trabajando para hacer finalmente un catastro efectivo de los daños y iniciar cuanto antes su reparación”, añadió la autoridad.

Asimismo, el ministro Riveros aseguró que los deportistas afectados “van a poder ir de forma gratuita a los distintos gimnasios de la cadena Sportlife, que están a su disposición. Ya está esto andando y van a poder hacer sus entrenamientos y continuar con sus distintas disciplinas y desarrollo en estos centros”.

Sobre los masivos conciertos que la banda surcoreana BTS llevará a cabo en el recinto de Ñuñoa, Riveros prometió que no habría ningún inconveniente con los eventos.

“Este frente de mal tiempo es una carga adicional a todo lo que estaba planificado para el cuidado de la cancha y del recinto del coliseo. Pero ha estado bien, ha soportado esta carga adicional que quizás afecte más en el proceso de recuperación. En cuanto al concierto, la productora estima que está en condiciones de que se haga. El IND también ha dado su visación, así que el concierto sigue en pie y es la productora la que está encargada de la gestión y producción del evento propiamente tal”, finalizó.