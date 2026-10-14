Vozinha-manía se desinfló dentro y fuera de la cancha: aseguran que portero se iría a fin de año

Al día de hoy, Vozinha está en un notorio segundo plano dentro de Colo-Colo. Y es que todo hace presagiar que ni tanto dentro como fuera de la cancha ha logrado cumplir con las expectativas. El caboverdiano de 40 años, que hizo historia con su selección en el Mundial de América del Norte 2026, llegó al “Cacique” como una jugada maestra de marketing y nivel deportivo.

Sin embargo, su continuidad en Macul estaría cada vez más en entrevero. Su renovación automática, que se daría si jugaba la mitad de los minutos oficiales, está lejos: apenas ha sido titular en tres de doce partidos, equivalente a un 25 % del total. Además, tampoco está considerado para los guantes principales de Colo-Colo por Fernando Ortiz, que prefiere utilizar a Gabriel Maureira o a Eduardo Villanueva, dos jóvenes prospectos albos.

El efecto Vozinha en lo relativo al marketing tampoco ha sido el esperado. Su arribo fue, precisamente, justificado por el hecho de que fue la sensación del Mundial, pero el impacto ha sido efímero.

En conversación con El Mercurio, Adidas, la marca de indumentaria deportiva de Colo-Colo, constató que las camisetas del golero “no se vendieron tanto como se esperaba”. Asimismo, TNT Sports aseguró que la presencia de Vozinha “no mueve la aguja” a la hora de las ventas de subscripciones luego de su llegada.