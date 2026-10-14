PDI desarticula organización criminal vinculada a 14 delitos en el sur del país

Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) Angol detuvieron a cuatro hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena, integrantes de una organización criminal investigada por su participación en una serie de delitos violentos cometidos entre 2024 y octubre de 2026 en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

La investigación, desarrollada en coordinación con la Fiscalía Local de Collipulli, permitió vincular a los imputados con 14 hechos delictivos, entre ellos un homicidio frustrado, tres atentados incendiarios, seis robos con intimidación, tres robos con violencia y un delito contra la propiedad, perpetrados en las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Renaico, Los Sauces y Mulchén.

Las diligencias establecieron que la organización mantenía una activa participación en el robo de vehículos motorizados en la provincia de Malleco y operaba con un importante poder de fuego, utilizando la violencia y la intimidación para concretar sus delitos, principalmente contra empresas forestales, contratistas, particulares y estaciones de servicio.

Un modo de operar marcado por la violencia

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los integrantes de esta estructura criminal actuaban encapuchados, vestidos con ropa de camuflaje y premunidos de armas de fuego, con las que intimidaban a sus víctimas para sustraer principalmente camionetas y vehículos 4x4, que posteriormente utilizaban para cometer otros ilícitos y atentados incendiarios.

En los robos que afectaban a empresas forestales y contratistas, además de los vehículos, sustraían chalecos antibalas, radiotransmisores, teléfonos celulares y drones. Estos últimos eran utilizados para observar los sectores donde planificaban sus acciones y verificar eventuales medidas de vigilancia o presencia policial.

En tanto, en los asaltos a estaciones de servicio, los imputados sustraían la recaudación diaria y bidones con combustible. Parte de los vehículos robados era utilizada en nuevos delitos, mientras que otros eran reducidos, según los antecedentes reunidos durante el proceso investigativo.

Allanamientos simultáneos en La Araucanía y el Biobío

En función de ello la BIPE Angol, en coordinación con el Ministerio Público, gestionó las respectivas órdenes judiciales de detención, entrada y registro, concretando intervenciones en inmuebles ubicados en las comunas de Collipulli, Angol y Concepción.

El operativo contó con la colaboración de unidades especializadas de la PDI en la provincia de Malleco y el apoyo de personal del GOPE, Control de Orden Público e Intervención Sur, COP Pailahueque y el Ejército, desarrollándose sin incidentes, según la policía civil.

Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la organización, conocido con el alias de “Guasón”, quien fue aprehendido el pasado 12 de octubre en un sector rural de Angol. El imputado registraba antecedentes policiales por el delito de atentado terrorista explosivo o incendiario, correspondiente al año 2020. Tras su control de detención, quedó en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol.

Los otros tres integrantes fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en procedimientos realizados en La Araucanía y el Biobío. Estos registraban antecedentes policiales por delitos como incendio con daños, receptación, robo con violencia e infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas.

Armas, vehículos y elementos tácticos entre las especies incautadas

Durante los allanamientos, los detectives incautaron una camioneta que mantenía encargo vigente por robo, una pistola calibre 9 milímetros, ocho cartuchos, un arma cortante, un balaclava, un impermeable, chaquetas mimetizadas y prendas reflectantes de características militares, además de un chaleco antibalas.

Asimismo, fueron decomisados teléfonos celulares, una batería de dron, equipos de radiocomunicación tipo handy y un computador portátil, especies que serán analizadas en el marco de las diligencias investigativas.