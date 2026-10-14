A propósito de la parafina: el mal ojo climático de Jorge Quiroz

Dentro de las frases ministeriales para el bronce que se han escuchado este año, quizá un de las más polémicas fue la emitida el 30 de septiembre pasado por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dijo, respecto del alza del precio de la parafina, que “hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”.

Su aserto fue rebatido en redes sociales por personalidades como la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Ojeda (IND), quien grabó un video bajo la lluvia en el cual, entre otras cosas, señaló que “me parece insólito, me parece indignante que este ministro Quiroz diga que las temperaturas ya en Santiago ya no tienen problema. Oiga, conozca la realidad”, le pidió al secretario de Estado. A ella se sumaron, entre otros, el alcalde de Temuco, Roberto Neora: “Ministro Quiroz, yo no sé en qué país vive usted, pero que aumente casi 300 pesos la parafina y que acá en el sur todavía estamos en invierno, le contamos eso”.

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Por cierto, una revisión de 1.438 estaciones meteorológicas del país, realizada con inteligencia artificial a partir de los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, evidencia que desde el 1 de octubre hasta ayer a las 19 horas ha llovido en todas las regiones del país.

Aunque las cifras son obviamente menores en el norte (Arica 0.1 mm, Tarapacá 0.2 mm; Antofagasta, 0.1 mm; Atacama, 0.4 mm y Coquimbo 24.3 mm) las cosas están bastante más serias en la zona central y sur. De hecho, la Región Metropolitana es la segunda región que más lluvia ha tenido en este lapso, solo superada por Los Ríos, como lo evidencia la estadística: Valparaíso, 68.5 mm; Metropolitana 90.1 mm; O’Higgins 79.1 mm; Maule 72.,5 mm; Ñuble 74.7 mm; Biobío 73.0 mm; La Araucanía 76.9 mm; Los Ríos 95.7 mm; Los Lagos 68.6 mm; Aysén 19.1 mm; Magallanes 30.0 mm.

En el caso de la RM el fenómeno del Niño se ha dejado sentir con fiereza, puesto que el promedio de lluvias que ha registrado la RM históricamente entre 1991 y 2020 es de 7.1 mm y entre 2021 y 2025 fue de solo 3.7 mm.

La temperatura, a su vez, ha estado -0.5 grados más baja que lo habitual en la RM y, por cierto, la parafina es un producto muy requerido por las familias más modestas no solo para calefaccionarse, sino también para secar sus ropas y enseres, especialmente en un periodo en que el contexto del fenómeno del Niño favorece precipitaciones superiores a lo normal, así como una secuencia de sistemas frontales como el que se han producido en buena parte desde el país desde el 2 de octubre hasta la semana pasada.

Por supuesto, el punto culmine fue el aluvión de San Carlos de Apoquindo, así como la fuerte tormenta de las últimas horas, granizos XL incluidos, la que también atacó con especial intensidad a la zona oriente de la capital en la cual, dicho sea de paso, la parafina alcanza los mayores precios de la RM: 1.364 pesos el litro en la Copec de Las Condes 10912, según es posible revisar en la web https://parafinaenlinea.cl (por si alguien le quiere pasar el dato al ministro).