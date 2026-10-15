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Aduana decomisó cigarros, hojas de coca y falsificado potenciador sexual en Antofagasta PAÍS Aduanas

Aduana decomisó cigarros, hojas de coca y falsificado potenciador sexual en Antofagasta

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Las incautaciones se dieron en medio de las fiscalizaciones que la Aduana Regional de Antofagasta desarrolla para controlar las mercancías que circulan por la región, fronteriza con la Argentina y Bolivia.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Aduanas decomisó en Antofagasta más de 30 mil cajetillas de cigarrillos, 231 kilos de hojas de coca y 798 sachets de Vitafer-L durante fiscalizaciones realizadas en la primera quincena de octubre. Los operativos en el sector de La Negra permitieron detectar el estimulante sexual falsificado, que contiene tadalafil sin declararlo en su etiqueta ni contar con autorización sanitaria. El ISP advirtió que su consumo podría representar riesgos para la salud. Aduanas destacó la importancia de mantener controles permanentes en las rutas y encomiendas.
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El Servicio Nacional de Aduanas informó el sumario final de los hallazgos de la primera quincena de octubre en fiscalizaciones carreteras en la región de Antofagasta.

Durante las dos primeras semanas del mes, se decomisaron más de 30 mil cajetillas de cigarro, 231 kilos de hojas de coca y 798 sachets de un reconocido potenciador sexual falsificado y sobre el cual el Instituto de Salud Pública emitió una alerta.

En esta fracción de octubre, los controles en el sector de La Negra, a la salida de la capital regional, incautaron 13.767 cajetillas de cigarrillos y los 231 kilos de hojas de coca. En el mismo lugar, se encontraron 16.310 cajetillas de cigarros, junto a los sachets de Vitafer-L, estimulante sexual comercializado como suplemento alimenticio de forma irregular.

La alerta sanitaria del ISP indica que Vitafer-L tiene tadalafil, principio activo para tratar la disfunción eréctil y vendido con receta simple. Sin embargo, la presencia de este químico no está declarada en la etiqueta como corresponde ni tampoco posee autorización de salubridad, lo que podría generar riesgos para la salud.

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El director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, destacó a los equipos que participaron en los operativos.

“Los resultados de estas fiscalizaciones reflejan la importancia de mantener controles permanentes sobre las mercancías que circulan por la región, tanto en las rutas como en los envíos por encomienda. Este trabajo permite detectar productos que pueden representar riesgos y contribuir al cumplimiento de las disposiciones legales”, indicó.

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