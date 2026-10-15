Aduana decomisó cigarros, hojas de coca y falsificado potenciador sexual en Antofagasta

El Servicio Nacional de Aduanas informó el sumario final de los hallazgos de la primera quincena de octubre en fiscalizaciones carreteras en la región de Antofagasta.

Durante las dos primeras semanas del mes, se decomisaron más de 30 mil cajetillas de cigarro, 231 kilos de hojas de coca y 798 sachets de un reconocido potenciador sexual falsificado y sobre el cual el Instituto de Salud Pública emitió una alerta.

En esta fracción de octubre, los controles en el sector de La Negra, a la salida de la capital regional, incautaron 13.767 cajetillas de cigarrillos y los 231 kilos de hojas de coca. En el mismo lugar, se encontraron 16.310 cajetillas de cigarros, junto a los sachets de Vitafer-L, estimulante sexual comercializado como suplemento alimenticio de forma irregular.

La alerta sanitaria del ISP indica que Vitafer-L tiene tadalafil, principio activo para tratar la disfunción eréctil y vendido con receta simple. Sin embargo, la presencia de este químico no está declarada en la etiqueta como corresponde ni tampoco posee autorización de salubridad, lo que podría generar riesgos para la salud.

El director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, destacó a los equipos que participaron en los operativos.

“Los resultados de estas fiscalizaciones reflejan la importancia de mantener controles permanentes sobre las mercancías que circulan por la región, tanto en las rutas como en los envíos por encomienda. Este trabajo permite detectar productos que pueden representar riesgos y contribuir al cumplimiento de las disposiciones legales”, indicó.