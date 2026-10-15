Republicanos se alinean con figuras de la izquierda por conmutación de penas

Tanto el senador socialista Fidel Espinoza como la exministra del Interior, Carolina Tohá, se sumaron al apoyo por entregar una conmutación de penas a condenados con enfermedades terminales. Entre ellos, también exmilitares con penas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Parlamentarios republicanos respaldaron a las figuras de la izquierda.

Es el caso del senador Rodolfo Carter (PR), quien indicó que “hay que ser muy valiente para no temer a la consigna y el grito, y mirar a Chile como la familia grande que debemos ser”.

El senador Fidel Espinoza (PS) escribió una columna en Radio Biobío donde planteó que el país debe avanzar hacia una política de justicia y memoria, pero sin rencor y venganza. A lo que apoyó que condenados con enfermedades terminales o Alzheimer deban recibir un trato humanitario.

Por parte de la exministra Carolina Tohá, del Socialismo Democrático, en el podcast de El Mostrador, “Al Pan Pan”, indicó que “lo que le hace bien (al país) es que seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando de donde es. Y en sus horas finales les demos la oportunidad de estar con su familia y no estar en un recinto penitenciario muriendo”.

El diputado republicano Luis Sánchez se sumo al respaldo: “Quiero valorar las palabras del senador Fidel Espinoza, así como las de la ex ministra Tohá. El indulto humanitario no es una discusión ideológica, sino entender que una persona anciana, con enfermedades graves, no tiene ningún sentido que siga en la cárcel”.

Las declaraciones de ambas figuras de la izquierda generaron cuestionamientos dentro de su mismo sector. Aun así, los parlamentarios del bando contrario en política apoyaron los dichos de ambas figuras, e incluso calificaron de “emocionante” las palabras de Fidel Espinoza.