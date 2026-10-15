Octubre, el mes más lluvioso de la historia: Dirección Meteorológica anticipa nuevo sistema frontal

La Dirección Meteorológica de Chile informó que las precipitaciones seguirán en Santiago. Este octubre de 2026 se convirtió en el más lluvioso de la historia de la capital, donde la medición oficial arrojó que se han acumulado 108 milímetros de agua frente a los 64,8 de 1987. Pero aún queda más por esperar, pues se confirmó que las lluvias no pararán, aunque va a haber días despejados durante, al menos, el fin de semana.

En 2026 se acumulan 340,4 mm de precipitaciones, lejos de los 286,3 mm normales en un año. Se puede notar en la capital el fenómeno de las lluvias tras el aluvión en Las Condes o la tormenta que azotó varias comunas de la región Metropolitana. Con granizos, relámpagos e incluso un tornado que han afectado la capital y generado inundaciones en distintas zonas del territorio.

Lo anterior tiene una explicación y un nombre: el fenómeno de “El Niño”. Este es un evento de origen climático relacionado con el calentamiento global y que ha afectado no solo a Chile, sino a todo el mundo. La potencia del fenómeno va en aumento y seguirá trayendo lluvias a la zona centro, por lo que las precipitaciones registradas seguirán en aumento y llegando a cifras históricas.

El fin de semana en Santiago estará con cielos despejados y temperaturas cálidas propias de verdaderamente primavera, Las temperaturas máximas llegarían a los 25°C y 26°C. Sin embargo, distintos modelos meteorológicos, como el ECMWF, pronostican que las lluvias regresarán a partir del lunes 19 de octubre.

En otras regiones de Chile, las precipitaciones y tormentas continúan afectando los territorios, sobre todo al sur del país, donde se pronostican montos más altos de lluvia en regiones del Maule, Ñuble y Biobío.