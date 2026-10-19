Democracia Viva: suspenden preparación del juicio oral tras cambio de abogados de Daniel Andrade

El Juzgado de Garantía de Antofagasta suspendió la audiencia de preparación del juicio oral del caso Democracia Viva, que estaba programada para este lunes 19 de octubre, luego de que Daniel Andrade revocara el patrocinio de los abogados que lo representaban desde el inicio de la investigación.

La determinación implica una nueva postergación en la tramitación de una de las principales aristas del denominado caso Convenios, cuya investigación comenzó a partir de los antecedentes relacionados con la fundación Democracia Viva y posteriormente dio paso a una serie de indagatorias sobre transferencias de recursos públicos a fundaciones.

La audiencia debía desarrollarse durante esta jornada en el tribunal de Antofagasta. Sin embargo, el cambio en la representación jurídica de Andrade, comunicado durante la semana pasada, obligó a suspender la instancia y reprogramar su realización.

Según informó el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la nueva fecha será comunicada durante los próximos días, una vez que se efectúen los ajustes necesarios en el calendario judicial.

La reorganización responde, entre otros factores, a la extensión prevista para la audiencia de preparación del juicio oral, que podría prolongarse durante dos o tres semanas.

Por ello, la fijación de una nueva fecha requiere disponer de un período suficiente para desarrollar las distintas etapas de la audiencia, en la que se revisarán las materias procesales correspondientes antes de un juicio oral.

El cambio de defensa de Andrade se produjo después de que el imputado decidiera revocar el patrocinio de los abogados que habían asumido su representación desde que estalló el caso.

Esta modificación tuvo consecuencias inmediatas sobre la programación judicial, al impedir que la audiencia prevista para este lunes se desarrollara conforme al calendario establecido.