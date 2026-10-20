Presidente Kast anunció medidas contra extranjeros que participaron en aniversario del 18-O

El Presidente José Antonio Kast anunció medidas contra extranjeros que participaron en la movilización del pasado domingo en el nuevo aniversario del 18 de octubre. Ya comenzaron las diligencias para expulsar a los ciudadanos extranjeros que realizaron actos violentos.

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”, afirmó el mandatario a través de su red social X.

Se instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para las diligencias correspondientes, a palabras del Presidente Kast, para “que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”.

Asimismo, valoró la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que permite agilizar las órdenes administrativas de expulsión de extranjeros irregulares. La tramitación continuará en el Senado este martes 20.

En el balance oficial del Gobierno se informó que hubo 29 detenidos; de ellos, cinco eran ciudadanos extranjeros. El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) anunció que ya se ha iniciado el proceso para revocarles las residencias definitivas. Además, según los antecedentes del organismo, hay un ciudadano venezolano que habría ingresado a Chile por un paso no habilitado.

La jornada del domingo reunió a entre 2.500 y 2.800 personas en el centro de Santiago y con alrededor de 5.000 carabineros desplegados. La marcha estuvo marcada por distintas actividades, pero además, con enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.