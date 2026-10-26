Senapred declara Alerta Roja en 10 comunas de la RM por riesgo de aluviones tras intensas lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes Alerta Roja en 10 comunas precordilleranas de la Región Metropolitana debido al riesgo de remociones en masa, en medio de intensas precipitaciones que han provocado anegamientos en distintos sectores de Santiago.

La medida afecta a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, comunas expuestas a eventuales deslizamientos de tierra y aluviones producto de las lluvias.

La decisión fue adoptada durante la tarde, cuando las precipitaciones comenzaron a intensificarse en sectores del oriente de la capital.

Calles anegadas en el sector oriente de Santiago

Las lluvias, que comenzaron poco antes de las 17:00 horas y se han presentado de manera intermitente, dejaron calles anegadas en Las Condes, La Reina y Peñalolén.

Registros audiovisuales muestran acumulaciones de agua en distintos puntos de esas comunas, en una jornada marcada por la intensidad de las precipitaciones.

Previamente, Senapred había declarado alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana por un evento meteorológico, considerando los avisos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) sobre lluvias y posibles tormentas eléctricas.

Tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos en la zona central

El fenómeno meteorológico también afecta a otras regiones de la zona centro-sur del país. En Talca, Región del Maule, las precipitaciones comenzaron cerca de las 15:30 horas, acompañadas de granizos y tormentas eléctricas.

En esa ciudad se reportó la caída de un rayo en la estación de trenes, mientras que también se registraron interrupciones del suministro eléctrico en Talca, San Clemente, Maule y Curepto.

En la Región de O’Higgins, en tanto, se reportó un tornado en la comuna de Requínoa, junto con daños en infraestructura, incluido un establecimiento educacional.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que la alerta meteorológica comprende desde la Región Metropolitana hasta el Biobío y contempla que las tormentas se desarrollen con granizos y fuertes ráfagas de viento locales en sectores de cordillera, precordillera, valle y cordillera de la costa.

El escenario mantiene bajo vigilancia a las autoridades de emergencia, especialmente en los sectores precordilleranos de Santiago, donde el riesgo de remociones en masa motivó la declaración de Alerta Roja.