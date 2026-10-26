Seremi de Economía se desmarca de Kast y postea videos rechazando la elección de Lula en Brasil

Una vez más la secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes González se ve envuelta en una polémica por su desempeño como autoridad en la Región de Arica y Parinacota, luego que en agosto se conocieran audios donde reconocía que los cupos de trabajo en su cartera debían ser solo para militantes republicanos.

Olvidando la instrucción de la Contraloría General de la República (CGR) de que las autoridades de Gobierno deben mantener la prescindencia política y que la vocería sobre los asuntos de política exterior la tiene solo la Cancillería, la seremi realizó tres posteos en su cuenta personal de Instagram donde acusaba un posible fraude en la reelección del Presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva.

En su calidad de vicepresidenta del Partido Republicano acató la línea ordenada por la directiva y salió a cuestionar el proceso electoral publicando la seguidilla de videos que también otros militantes republicanos difundieron ayer. El contenido estuvo desde ayer vigente en la sección de historias en la cuenta, pero hace pocas horas fue eliminado.

En las publicaciones incluyó un video del tiktoker colombiano, Sergio Sanguino (conocido como Checho Sangui en la red) donde puso la leyenda “Izquierda siendo izquierdo” donde se cuestionaba la extensión del horario de votación para favorecer a Lula.

Otra pieza audiovisual que incluyó reflejaba que una botonera para el voto electrónico se había quedado pegada en los números 1 y 3 que eran de Lula.

y el tercero era del medio argentino @laderechadiario.com acusando que Lula y Nicolás Maduro como los únicos dos mandatarios latinoamericanos que alargaron el horario de votación después de terminada la elección.

Eso sí, los posteos fueron retirados sorpresivamente cuando pasadas las 14.00 horas se destacó en La Tercera que la seremi se había sumado a las críticas a la elección de Lula, desmarcándose de la actitud fraterna que mostró anoche el Presidente Kast, llamando al Mandatario reelecto y comprometiendo su participación en la asunción.

En las historias del IG solo quedó circulando un video donde la seremi aparece participando en el lanzamiento de un programa para las pequeñas y medianas empresas junto al gobernador regional, Diego Paco Mamani (RN), quien ha impulsado la integración con el Estado de Rondonia de Brasil.

Consultado el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo sobre los posteos realizados por la autoridad y su retiro en horario laboral, no hubo respuesta.

Diputado pide renuncia

El diputado DC, Jorge Díaz dijo que lo que corresponde “es que le pidan la renuncia porque mientras el Presidente Kast felicita a Lula y confirma que irá a su asunción, su seremi usa las mismas redes donde publica su trabajo oficial para difundir sospechas sobre la elección en Brasil. Ni siquiera responde a la línea de su propio gobierno. Ese no es un problema de opinión personal. Una autoridad de exclusiva confianza no puede usar su vitrina pública para hacer militancia”.

El parlamentario trajo a colación las denuncias en contra de la seremi por utilizar su cargo para reclutar solo militantes republicanos en cargos públicos. “Arica no necesita una seremi dedicada a repartir cargos y a hacer campaña en redes. Necesita a alguien que trabaje por las pymes, el empleo y la inversión que la región espera hace años. Por eso lo repetimos, ahora con más fuerza: Romina Cifuentes tiene que dejar el cargo. Si no renuncia, el Presidente tiene que sacarla. Cada día que sigue, el Gobierno le confirma a Arica que la regla no es la misma para todos”.

Asimismo, el legislador señaló que la seremi no puede excusarse en que la cuenta de Instagram es personal, ya que en ella publica contenido de su gestión gubernamental, “por lo tanto se vuelve un medio de carácter institucional. Hay dictámenes de la Contraloría que dicen que el contenido debe ser propio de las funciones y prohíbe el proselitismo y el artículo 19 de la Ley 18.575 establece cono obligación la prescindencia política”.

Díaz acusó al Gobierno de haberla protegido cuando se conoció que estaba reclutando solo militantes republicanos en cargos públicos. Esto incluso pese a la mula de un 20% que le aplicó la Contraloría por usar un vehículo fiscal para ir a votar cuando se desempeñaba como gobernadora regional.

“¿Qué hizo el Gobierno? A la seremi de Salud la sacó en horas por ofrecer pegas a ‘republicanos o hijos de republicanos’. A Cifuentes la dejó. La diferencia es que ella es vicepresidenta nacional del Partido Republicano. La vara no es la probidad, es el carnet del partido”, espetó.

Por su parte, el diputado liberal, Luis Malla Valenzuela dijo que “nos parece necesario aclarar las publicaciones atribuidas a la seremi de Economía, donde se cuestiona la legitimidad de las elecciones de Brasil y se agrega la frase ‘Izquierda siendo izquierdo’. Pediremos que se verifique su autenticidad y que Contraloría determine si estas expresiones, difundidas desde una cuenta donde se identifica como autoridad, se ajustan a los deberes de la función pública. La libertad de opinión debe resguardarse, pero también la responsabilidad institucional”.