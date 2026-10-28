Rabat enfrenta prueba de fuego en la Cámara: siga en vivo la sesión por rebajas de condenas

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, comparece este miércoles ante la Cámara de Diputados para explicar las controvertidas rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, además de beneficios otorgados a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La sesión especial, convocada entre las 15:00 y las 17:00 horas, se desarrolla en medio de fuertes cuestionamientos al secretario de Estado y al subsecretario de Justicia, Luis Silva, por los decretos firmados durante el Gobierno de José Antonio Kast.

La oposición exige transparentar los fundamentos de las resoluciones y evalúa presentar una acusación constitucional contra Rabat. La bancada de la Democracia Cristiana ya confirmó su decisión de avanzar en esa dirección, mientras parlamentarios oficialistas también han pedido la salida del ministro.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), advirtió que Rabat llega a la sesión con una mayoría aparentemente favorable a acusarlo constitucionalmente y planteó que sus explicaciones podrían modificar ese escenario.

Pese a las presiones, La Moneda reiteró este miércoles su respaldo al secretario de Estado. El vocero Gonzalo Arenas aseguró que Rabat mantiene la confianza del Presidente Kast y descartó que existan fundamentos para una acusación constitucional.

La sesión no contempla resolver su continuidad en el gabinete, pero sus explicaciones serán determinantes para los próximos pasos de la ofensiva parlamentaria.