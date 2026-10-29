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NAU gobernará a los estudiantes de la Universidad Católica por segundo año consecutivo PAÍS

NAU gobernará a los estudiantes de la Universidad Católica por segundo año consecutivo

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El pacto político estudiantil de centroizquierda revalidó su mandato tras superar a sus rivales de izquierda instituciónal, por 57,37% de los votos contra un 42,63%. La derecha ni siquiera pudo avanzar a la segunda vuelta.

Este jueves 29 se hicieron públicos los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC.

En los sufragios, Nueva Acción Universitaria (NAU) se impuso a Amanecer por un 57,37% de los votos contra el 42,63%. Así, la coalición de centroizquierda manejará las riendas de la casa de estudios por segundo periodo consecutivo.

En términos de cifras, ganaron con 6.814 votos frente a 5.063 sufragios de la lista identificada con el Frente Amplio y las Juventudes Comunistas.

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La victoria de Nueva Acción Universitaria fue también en la elección para la Consejería Superior. En estos comicios, se impusieron con un 56,58% de los votos.

Por segundo año consecutivo, los movimientos de derecha y extrema derecha no lograron ni siquiera alcanzar la segunda vuelta. El Movimiento Gremial, fundado por Jaime Guzmán, y Solidaridad, más cercano a la centro-derecha institucional, quedaron en el camino en primera ronda.

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