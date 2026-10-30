Juan Araya pide intervención del Gobierno: “Camioneros no van a trabajar” si siguen perdiendo plata

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y vicepresidente de Conapyme, Juan Araya, advirtió que el Gobierno debe intervenir ante el aumento de los costos del transporte de carga, porque los pequeños camioneros están llegando a un punto en que trabajar puede significar perder dinero.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el dirigente abordó el paro indefinido iniciado por camioneros independientes de San Antonio, quienes protestan por el alza de los combustibles, las bajas tarifas de los fletes y los futuros cobros TAG contemplados en la ampliación de la Ruta 78.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo intervenga en un conflicto que el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, calificó como un problema entre privados, Araya fue categórico.

“Tiene que intervenir porque es un problema este. Se le para… O sea, los camioneros no van a trabajar”, afirmó.

El dirigente explicó que el incremento del precio del diésel no ha sido acompañado por reajustes equivalentes en las tarifas que reciben los transportistas, especialmente aquellos que poseen uno o dos camiones.

Según señaló, el combustible pasó de costar entre $930 y $950 por litro en marzo a cerca de $1.600, mientras muchos pequeños empresarios siguen recibiendo pagos a 60 o 90 días. “Está impactando que hay camioneros que no pueden trabajar, que tienen los camiones detenidos”, sostuvo.

Como ejemplo de las dificultades del sector, mencionó una situación que afectaba a transportistas que realizaban viajes entre Chuquicamata y Mejillones.

“Había una situación en Codelco de que el camionero que cargaba en Chukicamata iba a Mejillones a descargar, por cada viaje perdía 280.000 pesos. Entonces, no le daba. Entonces, me quedo en la casa”, relató.

Araya explicó que las grandes empresas pueden negociar fórmulas de reajuste de tarifas vinculadas al precio del combustible, pero que los pequeños transportistas carecen de ese poder de negociación.

La situación es especialmente compleja en los puertos, donde las navieras suelen contratar intermediarios que posteriormente distribuyen el trabajo entre camioneros independientes.

Según el dirigente, esos intermediarios pueden quedarse con entre el 10% y el 15% del valor del transporte, reduciendo aún más los ingresos de quienes realizan los viajes.

Aunque reconoció que las tarifas constituyen un asunto entre privados, sostuvo que el Ejecutivo debe facilitar acuerdos para evitar que la paralización se extienda. “Esto puede ser un juego dominó”, advirtió al mencionar que los puertos de Iquique, Arica y Mejillones enfrentan dificultades similares.

El dirigente señaló que la Confederación realizará un encuentro consultivo el próximo miércoles 4, con los presidentes de sus asociaciones, para analizar la situación y las medidas que podrían adoptar.

Araya aclaró que su organización privilegia el diálogo antes que una paralización generalizada. En esa línea, explicó que trabajan con el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en una fórmula para ajustar los fletes según las variaciones del precio del combustible. “El INE ya tiene una fórmula que la va a presentar el día miércoles a nosotros”, adelantó.

Respecto de los cuatro nuevos pórticos TAG proyectados para la Ruta 78, indicó que, según lo conversado con el subsecretario, estos no entrarían en funcionamiento hasta 2038, por lo que consideró que la discusión se había anticipado.

El dirigente también cuestionó las dificultades económicas de las pequeñas empresas y sostuvo que las medidas de mediano plazo no resuelven sus problemas actuales. “Hoy día el enfermo está enfermo hoy día, no en 10 años más”, afirmó.

Finalmente, reclamó por los altos intereses de los créditos para pymes y por la falta de avances en un compromiso que, según aseguró, asumió el ministro de Hacienda para abordar las deudas tributarias de los transportistas. “Hay muchas, muchas promesas”, cuestionó.