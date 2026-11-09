Camioneros se le paralizan a Kast: protestas por alza de combustibles se extienden por el centro-sur

El alza de los combustibles abrió un nuevo foco de presión para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Este lunes, gremios de camioneros iniciaron manifestaciones en distintas ciudades del centro-sur del país, acusando que el encarecimiento del diésel está poniendo en riesgo la continuidad de sus actividades y exigiendo medidas urgentes al Ejecutivo.

Las movilizaciones se registran en Los Ángeles, Osorno y Curicó, donde pequeños y medianos transportistas se han instalado en sectores cercanos a las principales rutas. Hasta ahora, no se reportan bloqueos ni interrupciones del tránsito vehicular.

En Los Ángeles, Región del Biobío, los camioneros se concentraron al norte de la capital provincial, en las inmediaciones de Salto del Laja, para exigir soluciones frente a la crisis económica que, según denuncian, afecta al sector.

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, Freddy Martínez, aseguró que la situación se ha vuelto insostenible.

“No hay ninguna posibilidad de seguir subsistiendo”, afirmó el dirigente, quien solicitó al Gobierno estabilizar el precio de los combustibles y eliminar la carga tributaria que afecta a la actividad.

Martínez sostuvo que la movilización se extiende desde San Fernando hasta Magallanes y advirtió que el impacto económico ya está comprometiendo el sustento de las familias vinculadas al transporte.

“No hay que olvidar que detrás de un camión hay una familia, está el sustento de la familia, está la educación de los hijos; muchos camioneros están vendiendo sus unidades”, señaló.

“Se perdió la solvencia para esta actividad y eso es lo que la gente ya, lamentablemente, no puede esperar más. Y el Ejecutivo, esperamos que reaccione y podamos conversar estos puntos para llegar a acuerdo”, agregó.

En Osorno, Región de Los Lagos, cerca de una decena de camioneros se sumaron a las manifestaciones en el sector de Pilauco. Los participantes corresponden principalmente a pequeñas y medianas empresas que acusan falta de apoyo gubernamental frente al incremento de los costos operacionales.

La protesta es encabezada por Marcelo Núñez, dirigente de la Unión de Transportistas de Magallanes y de la Federación Centro Sur de Camioneros, quien advirtió que la crisis también se ha traducido en despidos de conductores.

Los transportistas permanecen a un costado de la ruta, haciendo sonar sus bocinas, sin obstaculizar la circulación.

Una situación similar se registra en la provincia de Curicó, Región del Maule, donde la movilización comenzó durante la madrugada a la altura del kilómetro 186, en el cruce de Romeral.

Los participantes también pertenecen a pequeñas y medianas empresas del transporte, y hasta el momento no se han informado interrupciones del tránsito.

Las manifestaciones de este lunes anteceden a una nueva convocatoria nacional anunciada para el martes por la organización Fuerza del Norte, que exige modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación del impuesto específico y una revisión de los cobros de TAG y peajes.

Los convocantes sostienen que el aumento del diésel, sumado a la falta de reajustes en las tarifas de los fletes, amenaza especialmente a las empresas de menor tamaño.

Sin embargo, la convocatoria ha evidenciado diferencias entre los gremios. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones descartó participar y advirtió que una paralización podría agravar los problemas del sector. Por su parte, la Confederación Nacional del Transporte de Carga también negó haber convocado a movilizaciones.

En contraste, la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Talca anunció que se sumará al paro impulsado por Fuerza del Norte, luego de que la decisión fuera respaldada por una amplia mayoría de sus socios.

“Nos unimos por la defensa de nuestro gremio, de nuestras familias, de la comunidad y del pueblo de Chile, ante las alzas de combustible y el aumento del costo de la vida”, expresó la organización en un comunicado.