La sobrina de Matthei que trabajó para Boric y ahora prepara acusación contra Rabat

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un apellido conocido entre quienes preparan su acusación constitucional: Matthei. Se trata de Elisabeth Matthei Schacht, sobrina de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien trabajó durante los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric y ahora integra el equipo jurídico de la bancada socialista encargado de redactar el libelo contra el secretario de Estado.

Según informó El Mercurio, la abogada penalista es una de las principales asesoras detrás de la ofensiva opositora, junto a Nicolás Facuse, exsubsecretario general de la Presidencia de Boric y actual coordinador de los asesores socialistas.

Matthei llegó a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en abril de 2022, cuando la cartera estaba encabezada por Giorgio Jackson. Allí trabajó en la División Jurídico-Legislativa, principalmente en materias de seguridad, y permaneció durante las gestiones de Ana Lya Uriarte, Álvaro Elizalde y Macarena Lobos.

Con Elizalde, incluso defendió ante la Comisión de Seguridad del Senado indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley sobre usurpaciones. Tras el cambio de gobierno, en marzo de 2026, aterrizó en la bancada socialista de la Cámara de Diputados.

De defender a De la Carrera a redactar contra Rabat

Su recorrido profesional también tiene sus vueltas políticas. En 2019 integró la defensa de Gonzalo de la Carrera en una querella por injurias presentada por la entonces diputada Camila Vallejo. El proceso terminó con la absolución de De la Carrera y la condena en costas de Vallejo.

Ese mismo año ingresó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde participó en causas vinculadas al estallido social.

Abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado, actualmente también ejerce como profesora de Derecho Penal en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Pero el parentesco con Evelyn Matthei agrega un ingrediente político a la historia. La exalcaldesa de Providencia ya había declarado que, si fuera parlamentaria, votaría a favor de la acusación contra Rabat, aunque aclaró que no necesariamente consideraba que hubiera cometido una infracción constitucional.

“Ese ministro ya no es viable“, afirmó el pasado 2 de noviembre en Tolerancia Cero, donde incluso comparó la crisis con una gangrena que debía extirparse para evitar un daño mayor al Gobierno de José Antonio Kast.

Mientras tanto, su sobrina trabaja en el texto que busca llevar al ministro a un juicio político.

El equipo también incluye a Raúl Méndez y Aurora Rozas, asesores del Frente Amplio, mientras Facuse tiene a su cargo la armonización del documento.

La acusación contempla tres capítulos: las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad y una eventual infracción al principio de probidad.

Cabe mencionar que la oposición espera ingresar el libelo este jueves 12 de noviembre.