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Seis carabineros detenidos en San Bernardo en causa por apremios ilegítimos PAÍS Agencia UNO

Seis carabineros detenidos en San Bernardo en causa por apremios ilegítimos

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El grave acto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la comisaría, donde también se pudo apreciar la coordinación previa de los seis carabineros para llevar a cabo el ataque y los efectos en el cuerpo de los detenidos.

Seis funcionarios de la 14° Comisaría de la comuna de San Bernardo fueron detenidos durante la mañana de este martes 10 en una causa por apremios ilegítimos.

El caso se remonta al 26 de mayo de este año. Los imputados, detenidos por policías del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, usaron gas pimienta en contra de dos detenidos que estaban en el calabozo del recinto policial.

A eso de las 17 horas de ese día, los carabineros lanzaron el aerosol irritante dentro de la celda sin mediar motivos conocidos, sabiendo los efectos que provoca en la salud de las personas. Luego, taparon la ventana del calabozo para que no entrara el aire y los afectados sufrieran los efectos del agente químico con mayor intensidad.

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El grave acto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la comisaría, donde también se pudo apreciar la coordinación previa de los seis carabineros para llevar a cabo el ataque y los efectos en el cuerpo de los detenidos.

Todos los policías imputados serán formalizados durante el miércoles 11 en el Juzgado de Garantía de San Bernardo en la calidad de autores del delito de apremios ilegítimos. La causa quedó a cargo del Fiscal Adjunto de San Bernardo, Rubén Salas.

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