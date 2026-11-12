Tras choque entre Rodríguez y Pizarro, Cámara llama a frenar descalificaciones y advierte sanciones

La discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados sumó un nuevo episodio de tensión, esta vez con un enfrentamiento entre la diputada republicana Javiera Rodríguez y su par comunista Lorena Pizarro, que terminó obligando a los comités parlamentarios a intervenir con una declaración unánime para llamar al respeto y advertir sobre eventuales sanciones.

El conflicto se produjo durante el debate de la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando Rodríguez cuestionó a la oposición por su discurso en materia de derechos humanos. “Es bien fácil defender los derechos humanos cuando es funcional a tu relato político, por eso son empresarios del dolor ajeno”, afirmó la parlamentaria republicana.

Sus palabras provocaron la inmediata reacción de Pizarro, quien solicitó aplicar el reglamento y calificó a su colega de “energúmena”.

La diputada comunista, vinculada personalmente a la búsqueda de víctimas de la dictadura, cuestionó el tenor de las declaraciones de Rodríguez y pidió establecer límites a ese tipo de intervenciones en el Congreso.

“Yo todavía busco a mi padre y muchos lo seguimos buscando. Entonces, solo pido que ciertos discursos no se permitan, porque ese es un discurso negacionista que insulta, lleno de odio”, manifestó.

Pizarro agregó que esperaba que la Cámara mantuviera un mínimo de respeto frente a asuntos vinculados con las experiencias personales y familiares de los parlamentarios. “Solo le pido que en esta cámara tengamos un mínimo de una línea que no se puede pasar”, sostuvo.

La discusión obligó a interrumpir momentáneamente la sesión y derivó en una reunión de los comités parlamentarios para abordar lo ocurrido.

Horas después, mientras la Sala debatía la partida del Ministerio de Obras Públicas, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), dio lectura a una declaración acordada por todas las bancadas. “Por unanimidad, los comités han autorizado la siguiente declaración”, anunció.

En el documento, fechado el 11 de noviembre y firmado por Alessandri y el secretario general de la corporación, Miguel Landeros, los comités reafirmaron que el debate legislativo debe desarrollarse respetando la dignidad de todos sus integrantes, independientemente de sus posiciones políticas.

También reconocieron que los enfrentamientos de ideas forman parte de la actividad democrática, pero advirtieron que la libertad de expresión parlamentaria no es ilimitada.

“La confrontación de ideas, por intensa que sea, es propia de la vida democrática, y la libertad de expresión de los parlamentarios debe resguardarse siempre, sin perjuicio de que su ejercicio reconozca límites”, señala el texto.

La declaración aborda directamente el tipo de expresiones que desencadenaron el conflicto entre Rodríguez y Pizarro. Los comités “rechazan toda expresión que recurra a descalificaciones personales o que utilice como instrumento de confrontación la historia personal o familiar de un parlamentario”.

Asimismo, solicitaron a las bancadas que contribuyan a mantener un ambiente adecuado para la discusión legislativa, especialmente en una instancia como la tramitación del Presupuesto, que ha estado marcada por diferencias entre oficialismo y oposición.

Según el documento, el cuidado del clima parlamentario constituye una responsabilidad compartida y tiene consecuencias sobre la percepción ciudadana del Congreso.

Los comités sostuvieron que “el prestigio del Congreso Nacional ante la ciudadanía depende del ejemplo que sus integrantes den en el ejercicio de sus funciones”.

La declaración también recordó una obligación establecida en el reglamento de la Cámara: actuar con fraternidad hacia los demás parlamentarios. Esto implica, según el texto, “abstenerse cuidadosamente de toda expresión malévola o injuriosa y de alusiones a sus antecedentes personales”.

Finalmente, los comités advirtieron que cualquier conducta contraria a estas disposiciones podrá recibir las sanciones contempladas en el reglamento de la corporación. “Cualquier conducta que transgreda lo anteriormente expuesto será sancionada conforme a lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados”, concluye el documento.

La declaración no establece sanciones individuales contra Rodríguez o Pizarro, sino que fija un llamado general a todas las bancadas tras el enfrentamiento.