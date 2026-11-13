Senador Mirosevic recurrirá a Transparencia sobre rebajas de condenas a pedófilos y abusadores

El senador por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, anunció que recurrirá al Consejo para la Transparencia para solicitar información sobre la reserva que aplicó el Gobierno de José Antonio Kast a los decretos de rebaja de condenas que entregó el Ministerio de Justicia al Congreso.

El liberal, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, planteó “que el Consejo para la Transparencia, como organismo autónomo y especializado, se pronuncie sobre si la calificación de reserva realizada por el Ejecutivo se ajusta a derecho”.

La decisión se produce tras la entrega de 308 decretos correspondientes al periodo 2022-2026 que emanó Justicia para el parlamento. En la entrega, se estableció que su carácter tendría que ser reservado, con su divulgación y reproducción restringidas.

Mirosevic argumentó que busca obtener un pronunciamiento sobre el fondo jurídico de la reserva y sus alcances concretos, considerando las disposiciones que protegen los datos y el acceso a la información pública. “Aquí hay derechos y principios que deben ser considerados cuidadosamente. Por una parte, la protección de la vida privada y de los datos sensibles, especialmente cuando existen víctimas de delitos sexuales. Por otra, las normas de transparencia aplicables a los actos de la Administración del Estado. No corresponde anticipar una conclusión sin un análisis jurídico de estos antecedentes”, añadió.

El representante del extremo norte del país agregó que resulta indispensable “actuar con responsabilidad institucional. Si la reserva está legalmente justificada, corresponde respetarla. Si existen aspectos que pueden tener un tratamiento distinto, también es importante saberlo. Precisamente por eso recurriré al Consejo para la Transparencia: para contar con un pronunciamiento fundado”.

“En materias sensibles como esta, las decisiones deben adoptarse conforme a derecho, con pleno respeto a las víctimas y a las atribuciones de cada institución. Lo que estamos solicitando es que el organismo especializado examine la calificación efectuada por el Gobierno y se pronuncie dentro del ámbito de sus competencias”, señaló.