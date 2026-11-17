El Presidente José Antonio Kast sostuvo este martes una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen, instancia en la que destacó la continuidad de las relaciones diplomáticas entre ambos países y aseguró que su visita responde a los intereses del Estado chileno, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos.

“Represento al Estado, no a un sector político”, afirmó el Mandatario durante el encuentro, realizado en el Hotel Kylin Villa, en el marco de su gira por Asia.

La reunión se produjo cuando Chile y China conmemoran diez años desde el establecimiento de su Asociación Estratégica Integral. Además, en noviembre de 2025 se cumplieron dos décadas de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Al comenzar su intervención, Kast puso énfasis en la estabilidad del vínculo bilateral, destacando que se ha mantenido a través de distintos gobiernos y escenarios políticos.

“Las relaciones internacionales entre China y Chile se han mantenido estables, más allá de situaciones internas que hayan podido afectar a nuestro país, y eso es algo que destacamos”, señaló.

El Presidente también abordó las diferencias entre los sistemas políticos de ambas naciones y destacó la tradición chilena de alternancia democrática.

“Chile ha sido un ejemplo de traspasos de gobiernos democráticos de un signo político a otro signo político, y agradecemos siempre el respeto de nuestra forma de gobernarnos, como también nosotros respetamos las organizaciones políticas de cada nación”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen durante una gira en la que el jefe de Estado ha insistido en distinguir sus posiciones políticas de las responsabilidades institucionales que implica representar a Chile en el extranjero.

La delegación chilena que participó en el encuentro estuvo integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el embajador de Chile en China, Alfonso Silva.

Durante su intervención, Kast también valoró los avances económicos y sociales experimentados por China durante las últimas décadas.

En particular, destacó “los avances que ha tenido China en el desarrollo para llevar a gente de lo vulnerable al desarrollo y calidad de vida”.

El Mandatario vinculó ese proceso con la relación comercial construida entre ambos países y la confianza desarrollada pese a la distancia geográfica que los separa.

“Son 20.000 kilómetros que nos separan en distancia, pero hemos logrado generar una confianza que nos ha permitido progresar juntos. Chile tuvo un momento de mucho desarrollo, hoy día estamos pasando un momento un poco más complejo, pero hemos avanzado”, expresó.

En materia económica, Kast expuso algunas de las medidas impulsadas por su administración para favorecer la inversión y mejorar las condiciones para el desarrollo de proyectos.

Según señaló, el Gobierno ha avanzado en la reducción de impuestos, el fortalecimiento de la certeza tributaria y la disminución de regulaciones, manteniendo las exigencias ambientales.

“Hemos logrado bajar impuestos, hemos logrado generar una seguridad tributaria para las grandes inversiones, y también estamos facilitando el tema de las inversiones desde el punto de vista de disminuir las regulaciones respetando siempre en medio ambiente”, afirmó.

El encuentro con Xi Jinping se desarrolló, sin embargo, en un contexto marcado por asuntos que han generado diferencias entre Santiago y Beijing durante los últimos meses.

Uno de ellos es el proyecto de cable submarino impulsado por la empresa estatal China Mobile, que busca conectar Chile con Hong Kong y que ha sido objeto de controversia en las relaciones bilaterales.

El otro corresponde a la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para instalar en Valparaíso la secretaría ejecutiva del Tratado de Alta Mar, conocido como BBNJ, iniciativa que también ha formado parte de las diferencias recientes entre ambos países.

Pese a esos antecedentes, Kast centró sus declaraciones públicas en la continuidad de los vínculos diplomáticos, el respeto entre los sistemas políticos y las oportunidades de cooperación económica.

La reunión se enmarca en una relación bilateral que tiene al comercio como uno de sus principales ejes, respaldada por el TLC firmado hace dos décadas y por la Asociación Estratégica Integral establecida hace diez años.