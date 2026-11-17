La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó este martes el proyecto de sala cuna universal, dejándolo en condiciones de ser votado por la Sala este miércoles 18 de noviembre, como primer punto de la tabla.

La iniciativa, que cursa su segundo trámite constitucional, busca ampliar el derecho a sala cuna para hijos menores de dos años, incluyendo a trabajadores dependientes e independientes. Uno de sus principales cambios es eliminar la exigencia de que una empresa tenga al menos 20 trabajadoras para estar obligada a proporcionar el beneficio, una disposición considerada un desincentivo para la contratación femenina.

Para financiar el nuevo sistema, el proyecto crea un Fondo Solidario de Sala Cuna, financiado mediante una cotización del 0,3% a cargo de los empleadores, compensada con rebajas equivalentes en las cotizaciones del seguro de cesantía. Los trabajadores independientes también deberán aportar un 0,3% de sus rentas imponibles.

Durante la jornada, la comisión aprobó por unanimidad, con 11 votos, el grueso del articulado. Sin embargo, la disposición sobre copagos y subsidios recibió nueve votos a favor y dos en contra.

El diputado Carlos Bianchi solicitó revisar este último punto y llamó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, a avanzar hacia una cobertura del 100% para determinados grupos, especialmente en regiones donde el financiamiento podría resultar insuficiente.

Rau defendió la fórmula acordada y recordó que una comisión técnica evaluará los aportes necesarios en cada provincia. “Es la mejor solución a la que hemos llegado”, sostuvo.

El texto contempla una implementación gradual: durante el primer año desde la publicación de la ley, el beneficio alcanzará a trabajadoras regidas por el Código del Trabajo y a padres con cuidado personal exclusivo por resolución judicial. Al tercer año se incorporarán otros trabajadores cuyos hijos tengan madres que estudien o busquen empleo, mientras que al cuarto año la cobertura se extenderá a todos los trabajadores contemplados, incluidos los del sector público.

Además, establece que las diferencias entre el aporte del fondo y el costo de la sala cuna deberán ser cubiertas por quien utilice el beneficio, salvo que exista un acuerdo distinto. También garantiza la continuidad del servicio cuando el empleador registre deudas en sus cotizaciones, las que deberán ser recuperadas por el Instituto de Previsión Social.