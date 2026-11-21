En el cierre de la gira asiática del Presidente José Antonio Kast, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (Frente Amplio), reveló que desconocía las conversaciones que sostuvo Cancillería con Bélgica antes de anunciar la candidatura conjunta para albergar la Secretaría del Tratado de Altamar (BBNJ, por sus siglas en inglés).

En entrevista con The Clinic, la jefa comunal reconoció que habría sido importante conocer previamente las tratativas diplomáticas y solicitó mayores detalles sobre los alcances del acuerdo, mediante el cual ambos países buscan imponerse frente a la candidatura de la ciudad china de Xiamen.

“No estaba al tanto”, afirmó Nieto al ser consultada por las negociaciones previas al anuncio.

“Creo que es importante poder transparentar en algún punto esa estrategia y saber con más detalle con qué se queda Valparaíso y con qué se queda Bélgica”, sostuvo.

La candidatura conjunta, anunciada el pasado 6 de noviembre, contempla instalar en Valparaíso la sede de la Secretaría, desde donde se desempeñarían sus principales funciones, incluida la puesta en marcha del mecanismo financiero. Bruselas, en tanto, albergaría la infraestructura física y técnica del mecanismo de intercambio de información.

El hermetismo en torno a las gestiones diplomáticas tiene antecedentes. En septiembre, consultada por El Mostrador sobre los respaldos internacionales a la candidatura porteña, Cancillería respondió que las negociaciones eran reservadas.

Pese a sus reparos, Nieto valoró la alianza con Bélgica como una ventaja competitiva frente a China, aunque evitó dar por asegurados los votos necesarios para imponerse en la elección, que tendrá lugar durante la primera Conferencia de las Partes (COP1), entre el 11 y el 22 de enero de 2027, en Nueva York.

La alcaldesa también destacó las gestiones realizadas durante la gira presidencial, en cuyo marco Japón manifestó su respaldo a la postulación.

Respecto de su decisión de acompañar a Kast, Nieto reconoció que tuvo dudas debido a sus diferencias políticas con el Ejecutivo, pero confirmó que contó con el visto bueno de la dirección nacional del Frente Amplio.

“A mí las personas no me eligieron solo para dar ideas, sino que para gestionar una ciudad. Para eso hay que conversar con quien tiene la llave de los recursos para la ciudad de Valparaíso”, sostuvo.

La jefa comunal enfatizó que conseguir la sede permitiría atraer inversiones, generar empleo y fortalecer las capacidades científicas de las universidades porteñas, en una comuna cuya tasa de desempleo, recordó, supera el promedio nacional.