Este sábado 21 de noviembre culminan las 39ª Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, tradicional cruzada solidaria regional que este año busca recaudar $1.500 millones para contribuir al funcionamiento de sus centros de atención.

Cuando el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas comenzó a funcionar, hace cuatro décadas, atendía a seis niños. Con el paso de los años, la iniciativa impulsada por el Club de Leones Cruz del Sur fue creciendo y extendiéndose hacia otras localidades de Magallanes. Hoy, según su director ejecutivo, Asterio Andrade, la corporación atiende a más de 7.000 personas al año y cuenta con más de 150 trabajadores.

La historia de esta obra volvió a tomar relevancia nacional luego de que declaraciones del Presidente José Antonio Kast durante la reciente Teletón generaran dudas sobre la relación entre ambas instituciones. Si bien colaboran en algunas prestaciones, la corporación magallánica tiene autonomía administrativa y financiera respecto de Teletón. Su funcionamiento se sostiene principalmente mediante recursos de Fonasa y los aportes de la comunidad regional.

Kinesiólogo de profesión y primer funcionario de la institución, Andrade ha acompañado este proceso desde sus inicios. En conversación con Aquí Magallanes, publicada el pasado miércoles 18 de noviembre, aborda la construcción de un modelo propio, el desarrollo de la investigación y la tecnología, las brechas que aún persisten dentro de la región y el valor del trato a las personas que llegan buscando rehabilitación.

―Cuando comenzó esta iniciativa, ¿imaginaban la dimensión que alcanzaría con el paso de los años?

―Partimos con seis niños y rápidamente nos dimos cuenta de que no eran seis: eran muchísimos niños que empezaron a llegar. Ni siquiera sabíamos cuántas personas eran; era una cifra negra. Tampoco dimensionamos que había muchos más adultos y adultos mayores en situación de discapacidad que niños. Yo creo que la presión de la misma comunidad nos obligó a crecer. Sabíamos que íbamos a atender a pacientes, pero no teníamos idea de cuánto íbamos a crecer. Nunca imaginamos el desarrollo que íbamos a tener en investigación. Cuando nosotros partimos no había ni siquiera un computador.

―¿Cómo se explica que Magallanes haya desarrollado una institución independiente de Teletón y qué relación mantienen actualmente?

―Yo creo que se desarrolló en forma paralela, con la distancia, la lejanía. Al principio no tuvimos grandes vínculos con Teletón, pero en los últimos 15 años hemos ido teniendo más acercamiento y hoy tenemos una muy buena relación. Nosotros no tenemos dependencia ni económica ni administrativa de Teletón. Sí tenemos un convenio que nos permite invitar a profesionales que, junto con el Hospital Clínico de Magallanes, vienen a operar. Este año se han operado seis niños y niñas de Magallanes. Eso lo agradecemos porque permite que nuestros chicos no tengan que irse al centro del país.

―¿Cómo se sostiene actualmente la institución y qué papel cumplen el Estado y la comunidad?

―Los primeros diez años nosotros nos financiamos en un cien por ciento por las platas que recaudaba el Club de Leones. De ahí en adelante se fue revirtiendo la situación porque, de seis niños, ya al par de años eran 120, después eran 500 y así. Llegamos a acuerdos con Fonasa, que transfiere fondos al Servicio de Salud Magallanes y, contra prestación de servicios, nosotros vamos ocupando esos fondos. Fonasa aporta el 80% y el 20% lo aporta la comunidad magallánica. Con ese 20% podemos cubrir la época del año en que ya nos quedamos sin recursos.

―¿Qué importancia tiene que la comunidad sienta esta obra como propia?

―No basta con que esta obra sea de Magallanes para que los magallánicos nos quieran o crean en nosotros. Uno también tiene que dar prueba de la blancura. Magallanes ha visto cómo hemos crecido y esto es gracias al aporte de la comunidad y la confianza del Estado. Ese 20% que pone Magallanes es sumamente relevante. Mira, si fuera el 1%, permite que la comunidad sienta que esto es suyo. Para sentirlo suyo tienes que sentirte satisfecho, orgulloso, porque tú eres parte de eso. Y eso nosotros no lo podemos perder.

―La institución también ha desarrollado investigación y tecnología. ¿Qué decisiones fueron importantes en ese proceso?

―Una de las cosas que marcó los destinos de esta institución fue decidir, el año 2000, hacer la transición digital. Nuestra ficha clínica electrónica es hecha por nuestros funcionarios, lo que nos da la facilidad de ir adecuando el sistema a medida que la institución crece y se diversifica. Nuestros grandes aliados son las escuelas de ingeniería. Para nosotros es básico el desarrollo tecnológico y qué mejor que hacer estas alianzas entre el mundo de la salud y las ingenierías. Hoy estamos trabajando en una ficha clínica electrónica cruzada con inteligencia artificial, para que el médico pueda recabar información acumulada durante años.

―En una labor tan sensible como la rehabilitación, ¿qué lugar ocupa el trato a las personas?

―Dentro de los pilares institucionales está escrito y establecido el buen trato, y no como una palabra de buena crianza. Nuestros pacientes, nuestros usuarios, son el sentido de la obra. Hay algo que yo no tolero, cuando uno escucha esta cosa de “pase el abuelito”, por ejemplo. Somos todos personas y, al minuto que uno le dice abuelito, le quitó toda su identidad. El respeto por el ser humano es un valor que uno no puede perder y, en salud, por la presión asistencial, muchas veces existe la posibilidad de que se pierda.

―¿Qué le falta conseguir a la corporación en materia de acceso a la rehabilitación dentro de la región?

―Me gustaría tener el mismo equipo médico que hay en Punta Arenas en Puerto Natales o en Tierra del Fuego, pero eso es muy difícil por un tema de costos y de escasez de profesionales. Nuestros usuarios de otras localidades tienen telemedicina o rondas médicas. Eso me gustaría poder resolverlo si tuviéramos más recursos. También que la misma tecnología estuviera en todos los centros, que ninguno quedara rezagado.

―También ha planteado la necesidad de construir un Magallanes inclusivo. ¿Cuáles son las barreras que persisten fuera de los centros?

―Que el tema de las personas en situación de discapacidad sea parte del diario vivir de nuestra región. Que tengamos una ciudad amable, no solamente con las personas que usan bastones o silla de ruedas, sino también con las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Tú puedes tener un excelente nivel intelectual, pero si no tienes una silla de ruedas para ir a la universidad no vas a llegar. Y si llegas y son solo escalones, no hay una rampa ni un ascensor, y no puedes entrar a clases, quien te limita no es tu discapacidad, es la infraestructura.

―Usted ha señalado que está pensando en su salida. ¿Cómo se prepara una institución para un cambio de liderazgo después de 40 años?

―Yo llevo 40 años al frente de esta organización y evidentemente no me puedo eternizar. Ya estoy viendo mi salida. Eso lo determina obviamente el directorio de Leones; es un cargo de confianza. Pero yo imagino que estaré un par de años más, preparando mi salida. Nosotros eso lo tenemos claro hace muchísimos años. Si yo salgo hoy día, la institución tiene que seguir cumpliendo su función en forma normal. El mayor fracaso que puede tener un líder es que junto con su salida se desplome la organización. Eso denota poca visión y que no se ha traspasado conocimiento.

―¿Qué cree que sería de Magallanes si esta iniciativa nunca hubiese surgido?

―Yo creo que hay gente que se habría quedado en sus casas, que nunca hubiera participado de nada más allá que su hogar. Los sistemas públicos hacen sus mejores esfuerzos, pero no tienen capacidad para resolver este tema solos. Trabajamos en conjunto. Seríamos una sociedad menos solidaria. Hay generaciones completas que se han formado sabiendo que hay un día de solidaridad con las personas en situación de discapacidad. No es sentir pena. Es decir que somos todos parte de este buque y entre todos nos ayudamos a subir a él y transportarnos en él. Eso creo que es relevante: una sociedad comprometida.