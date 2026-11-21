El senador Juan Luis Castro (PS) rompió el silencio sobre la polémica por el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), y sumó un nuevo nombre a la controversia: Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista. El parlamentario aseguró que fue ella quien planteó la medida, negó cualquier falsificación de firmas y abrió la puerta a dejar la jefatura del comité del Socialismo Democrático.

En entrevista con La Tercera, Castro relató que todo comenzó el martes, cuando el Senado modificó el orden de las votaciones del Presupuesto 2027 y adelantó la discusión sobre el endeudamiento fiscal. Según su versión, Vodanovic le advirtió sobre los problemas de quórum y le informó que había hablado con el coordinador administrativo de la bancada, Javier Sánchez, para gestionar el retiro de los permisos de los parlamentarios que acompañaban al Presidente José Antonio Kast en Asia.

El senador reconoció que posteriormente ratificó esa instrucción al coordinador, aunque aseguró que debía realizarse previa consulta a los involucrados. Sin embargo, admitió que esa autorización no se consiguió oportunamente debido a las dificultades para contactar a los legisladores por la diferencia horaria.

Castro también entregó antecedentes sobre el uso de las firmas. Explicó que los comités parlamentarios mantienen un registro de firmas digitalizadas proporcionadas por sus integrantes para realizar trámites administrativos, mecanismo que, según sostuvo, se utiliza habitualmente en el Senado.

“Jamás aquí ha habido manipulación o falsificación de firma alguna”, aseguró, atribuyendo lo ocurrido a un problema de comunicación interna y descartando cualquier actuación constitutiva de delito.

Respecto de Órdenes, quien denunció que nunca autorizó el retiro de su permiso, afirmó que le escribió por mensajería durante la noche del martes y que interpretó su respuesta como una señal de comprensión. No obstante, reconoció que no ha conversado directamente con ella desde entonces.

La continuidad de Castro y el frente judicial

El parlamentario también abordó las críticas surgidas dentro de la oposición, particularmente desde el PPD. En ese contexto, deslizó que los cuestionamientos del senador Pedro Araya podrían estar relacionados con diferencias anteriores, aunque evitó afirmar que se tratara de un ajuste de cuentas.

La controversia ha tensionado la relación entre socialistas y PPD, mientras la propia Vodanovic había salido previamente en defensa de Castro, calificando de “bajeza” que se le atribuyera participación en un delito y cuestionando la utilización política del episodio por parte del oficialismo.

Consultado sobre la posibilidad de renunciar a la jefatura del comité, Castro descartó aferrarse al cargo y anunció que la próxima semana se reunirá con sus integrantes, incluidos los senadores que se encontraban en Asia.

“Si hay apoyo, se sigue, si no hay apoyo, se deja”, afirmó, dejando abierta su continuidad al respaldo que reciba de sus compañeros.

Sus declaraciones se producen mientras avanza la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso por la eventual falsificación de firmas. Este sábado, además, el Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana contra Castro y quienes resulten responsables, pese a que su defensa había solicitado rechazarla.

La resolución permite que la acción judicial siga su curso, sin que ello implique acreditar la comisión de un delito. Castro, por su parte, aseguró que no teme a la investigación y manifestó su disposición a colaborar con el esclarecimiento de los hechos.