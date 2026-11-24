De los cuestionamientos sobre la conformación de una coalición oficialista a los emplazamientos personales. Los diputados Agustín Romero (Republicanos) y Diego Schalper (RN) protagonizaron un enfrentamiento en redes sociales que dejó en evidencia las diferencias entre ambos sectores por el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el presupuesto de Cultura.

El intercambio comenzó cuando Romero llamó a revisar cómo votaron los diputados de centroderecha respecto de los recursos para el INDH, asegurando que la decisión le otorgaba “un año de vida tranquila” al organismo.

“¿Usted cree que los republicanos tenemos que hacer una coalición con ellos?”, preguntó el parlamentario en X, invitando a sus seguidores a entregar sugerencias.

Schalper recogió el guante y le recordó que fue el propio Gobierno del Presidente José Antonio Kast el que estableció el presupuesto del INDH como ley permanente y presentó un proyecto para reformar el organismo, no para eliminarlo.

El diputado RN también cuestionó el voto de Romero en contra de los recursos para Cultura y planteó que, si la conformación de una coalición dependía de esas diferencias, todavía faltaba reflexión política sobre los desafíos que implica gobernar.

Lejos de dar por cerrado el intercambio, Romero defendió sus decisiones legislativas y emplazó a Schalper a explicar su respaldo al financiamiento del INDH y su votación respecto de la reposición de recursos para Cultura, que, según el republicano, incluía fondos para sitios de memoria.

“Trabajemos coordinados en lo poco que coincidimos, pero nunca más vuelvas a emplazarnos y hablar de coalición, sin hacerte cargo de estas profundas diferencias”, advirtió Romero.

La respuesta de Schalper fue todavía más directa: “Madura hombre”.

El diputado RN insistió en que tanto el financiamiento permanente del INDH como el presupuesto de Cultura respondían a decisiones de la administración de Kast, acusando al republicano de mantener una lógica propia de la oposición.

“Apoyen al Gobierno en las decisiones que toma”, sostuvo Schalper, antes de cerrar con una advertencia: “No escupas al cielo, mira que no vaya a ser que te caiga en la cara”.

Madura hombre: fue nuestro Gobierno el que estableció el INDH como gasto permanente e ingresó una reforma. Y presupuesto de cultura es de nuestro Gobierno. Ya no estás en la oposición ni te debiesen motivar show de redes sociales. Apoyen al Gobierno en las decisiones que toma! Y no escupas al cielo, mira que no vaya a ser que te caiga en la cara. Mira que está quedando de manifiesto la capacidad de gobernar de unos y otros. — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) November 24, 2026