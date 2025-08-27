La dura polémica sobre Bernardo Fontaine tras su aterrizaje en el comando de Kast

Fue el exministro de Sebastián Piñera Ignacio Briones el que encendió los fuegos, después que se anunciara que el economista y exconvencional por Renovación Nacional (RN) Bernardo Fontaine llegaba al comando de José Antonio Kast, el representante de los republicanos: “Fuiste el padre intelectual de la idea del préstamo como forma de destrabar reforma, y hoy lo críticas”, le señaló por medio de su cuenta de X, recordando que, efectivamente, había sido él quien propuso la fórmula de un préstamo de las personas hacia el Estado.

Probablemente, en otro momento, el tema habría tenido menos impacto, pero la incorporación de Fontaine –líder del movimiento “Con mi plata no”– al equipo del republicano no tuvo el timing adecuado, pues se produjo justo en medio de la polémica por el anuncio contenido en su programa –dado a conocer la semana pasada– en orden a que, de ser Gobierno, buscaría eliminar dicho préstamo y reemplazarlo por inversiones en instrumentos financieros. Esta idea le generó a Kast un duro enfrentamiento por medio de X con la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, como informó El Mostrador.

“Las vueltas de la vida”, acotó Briones, sarcástico, mientras que el senador RN Luciano Cruz-Coke fue incluso más directo: “Pero por favor @berfontaine, si la idea del préstamo ¡se te ocurrió a ti! Se tomó tu idea, que promocionaste por la prensa, no puedes desentenderte ahora”.

Fontaine, respondiéndole a Jara, dijo por medio de X que lo señalado por ella, en orden a que la idea ponía en riesgo las pensiones para 1.4 millones de personas, era “falso” y que el proyecto de Kast, titulado “Chao préstamo”, en realidad “mantiene los aumentos de pensión de la reforma. Reemplaza el préstamo forzoso de los trabajadores al Estado por bonos emitidos por el Estado. Así suben las pensiones y ganan los cotizantes Todo el 6% irá a cuentas individuales de trabajadores”, aseveró, aunque sin mencionar la contradicción de fondo.