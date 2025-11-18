Panel Ciudadano: la encuesta de los hijos de Joaquín Lavín fue la más certera en las elecciones

En medio del severo cuestionamiento que generaron las encuestas previas a las elecciones del domingo, la más certera fue la de la empresa Panel Ciudadano, propiedad de dos de los hijos del exalcalde Joaquín Lavín, la cual opera asociada con la Universidad del Desarrollo (UDD). Lavín fue uno de sus fundadores, aunque renunció a su participación en ella cuando asumió como ministro de Educación, en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

En efecto, de acuerdo con una recopilación de los resultados de 9 encuestas, realizado por Activa Research, la más cercana a los resultados reales –con una diferencia de 1.9 puntos– fue Pulso Ciudadano, seguida por Pulso Ciudadano-Activa (con 2 puntos de diferencia) y Cadem (con 2.2).

Como ha informado El Mostrador, el 08 de noviembre de 2013, María Estela Lavín León, Juan Pablo Lavín León, Eugenio Guzmán Astete (cuñado de Lavín Infante) y la periodista Tatiana Bórquez Román fundaron Chiletendencia SpA, cuyo giro quedó definido como “el estudio, desarrollo y ejecución de encuestas; estudios de mercado, ejecución de campañas publicitarias, en general el desarrollo de actividades relacionadas con la información, cultura, periodismo y otras materias afines”.

En 2019, en tanto, Chiletendencia, representada por Juan Pablo Lavín, creó otra empresa: “Panel Ciudadano SpA”, con un objeto más amplio que el anterior, pues además de “la prestación de servicios de tecnología de la información, de procesamiento de datos y estudios y, en general, todo tipo de servicios informáticos”, también puede invertir en bienes muebles e inmuebles, realizar operaciones inmobiliarias, así como invertir en bienes y acciones, entre otras cosas.

Cabe indicar que Eugenio Guzmán Astete es esposo de María Asunción Lavín Infante y decano de la Facultad de Gobierno de la UDD. De este depende el Centro de Políticas Públicas de la UDD, que es dirigido por Gonzalo Müller (esposo de María José Hoffmann) y que tiene como subdirectora a María Estela Lavín. Dentro de los centros de investigación de la misma facultad aparece también Panel Ciudadano.

Tatiana Bórquez Román, en tanto, acaba de postular a una diputación por el distrito 5, compitiendo por el Partido Social Cristiano, donde obtuvo el 1.85% de la votación, sin lograr ser electa.