La “gran Valencia” de Vallejo: corrigió su Declaración de Intereses tras consultas de la prensa

Tal como ocurrió con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia –quien pagó su deuda morosa con el Fondo Solidario solo después de ser consultado en su momento por Mega–, la exministra vocera del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, corrigió su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) solamente tras ser requerida por el diario electrónico El Líbero para pronunciarse sobre la omisión de incluir a su suegra y dos de sus cuñados en el mencionado documento, instrumento clave para la transparencia de la actividad pública.

Suegra y cuñados de Vallejo figuran como accionistas de la sociedad “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, que facturó $1.209 millones al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán durante el Gobierno anterior.

El punto central es que, de acuerdo con la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, la entonces ministra estaba obligada a incluir en su DIP –publicada en la plataforma Infoprobidad– el listado con los nombres de su suegra y de todos sus cuñados.

Según la publicación original de El Libero, el esposo de Vallejo, el músico Abel Zicavo San Martín, también integró la sociedad hasta 2018. Actualmente, los socios son Andrea San Martín Palma y sus hijos Claudio y Valeria Zicavo San Martín; y Osvaldo Armando Aguiló Melo, marido de la madre de los hermanos Zicavo.

Diversos medios republicaron la información, incluido El Mostrador, lo que motivó críticas y ataques de Vallejo en sus redes sociales. La exvocera acusó que se estaba amplificando “una burda nota de una plataforma online de derecha”, mientras parte de sus seguidores digitales denunciaron durante días una campaña en su contra.

Vallejo, militante del Partido Comunista, sostuvo que las licitaciones adjudicadas a la sociedad familiar se encontraban en regla. Sin embargo, nunca abordó directamente el punto de fondo: la omisión de su suegra y cuñados en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), así como el hecho de haber dejado en blanco el apartado “Otras fuentes de conflicto de interés”, al final del formulario.

Pese a no reconocer públicamente irregularidades, la exministra rectificó su DIP e incorporó la información faltante. Desde Contraloría General de la República explicaron a El Líbero que Vallejo realizó la modificación el mismo día en que ese medio le consultó por el tema, el pasado 14 de mayo.

Según detalló el organismo, “esa declaración debe ser firmada ahora por el actual Subsecretario General de Gobierno, don José Francisco Lagos Garrido, toda vez que ella es una exfuncionaria. Él tiene 30 días para firmarla y enviarla a la CGR desde que la exministra la realizó. Una vez que llega a la CGR, esta se publica en infoprobidad.cl”. Hasta ahora, esto aún no ocurre.