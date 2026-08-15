Fernández Larios gana cinco meses más en Estados Unidos

El exagente de la DINA Armando Fernández Larios consiguió que la audiencia de migraciones a la que estaba citado el 5 de agosto pasado en un tribunal de Miami diera lugar a otra audiencia, que se realizará en casi cinco meses más.

Según contaron a EFE fuentes cercanas al caso, “Fernández Larios compareció en persona frente a la jueza Irene M. Recio en el tribunal del Estado de Florida, en una sesión que se mantuvo a puertas cerradas y donde se fijó para el próximo 10 diciembre una nueva cita con la Corte”, indicó la citada agencia.

Fernández Larios, sobre quien pesan varias peticiones de extradición desde Chile por distintos casos de violaciones a los Derechos Humanos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en octubre de 2025 en la localidad de Ford Myers, a 250 kilómetros al noroeste de Miami.

ICE, de hecho, lo exhibió en una lista denominada “Lo peor de lo peor”, pero en marzo de este año el gobierno estadounidense le concedió la libertad bajo fianza. Algo muy raro, pero que se podría explicar dado el contrato que el exoficial de la DINA firmó en 1987 con Estados Unidos, y gracias al cual purgó cinco meses de prisión en ese país, por el homicidio de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. Tras esto, quedó en libertad y se convirtió en cooperador.

En un recurso de amparo que interpuso tras ser detenido, se quejó de que dicho acuerdo había sido violado, aseverando que el contrato impide su extradición. Para los abogados de DD.HH. que lo esperan en Santiago, esto último no es muy claro. Por eso mantienen la esperanza en orden a que ICE haga su trabajo y finalmente lo expulse, por ser un criminal extranjero y que finalmente comparezca ante la justicia chilena.

Fernández Larios figura además en casos como el del homicidio del diplomático español Carmelo Soria y la desaparición del exgerente de la empresa estatal del cobre, Codelco, David Silberman.

También está vinculado con la “Caravana de la Muerte”, una comitiva militar que, a bordo de un helicóptero Puma, se desplegó por distintas ciudades del país para asesinar a opositores durante los primeros meses de la dictadura.

De hecho, en 2003 Fernández fue llevado a un juicio civil en Estados Unidos, por el asesinato de una de las víctimas de la caravana, Winston Cabello, caso en el cual fue condenado a pagar cuatro millones de dólares, que obviamente nunca canceló.

En una reciente entrevista con el investigador estadounidense Peter Kornbluh, este explicó a El Mostrador que para ICE el chileno es solo un número más en sus metas a cumplir, explicando que si se llegara a decidir su expulsión, además de Chile, está la posibilidad de que sea enviado a algún tercer país (probablemente en el continente africano), dadas las políticas que el gobierno de Donald Trump ha aplicado en ese sentido.